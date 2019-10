Gabriel Batistuta se recupera mientras tomá café

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.10.2019

21:33

Bati publicó fotos en rehabilitación tras su reciente cirugía y un detalle llamó la atención de sus seguidores. Al parecer, en la clínica lo tratan como a un rey…

"Batigol" publicó la foto después de una cirugía en el tobillo izquierdo. Muchos de los hinchas enviaron mensajes de apoyo y fuerza al delantero, pero no pudieron evitar hablar sobre el café que lo acompaña en una imagen.

"Gracias al Dr. Beat Hintermann y equipo por esta cirugía que me da la esperanza de volver a caminar con normalidad. A mis seguidores les cuento que estoy en plena rehabilitación, cuando tenga el alta volveré a la Argentina. Agradezco a mis incondicionales fans por el apoyo", publicó el ídolo en su cuenta de Twitter en la tardel del jueves y, horas más tarde, sus seguidores comentaron un detalle de la foto que publicara hace un par de semanas. Si bien en ese momento estaba recién operado y el momento no era pertiente, ahora que se mostró más recuperado los chistes sobre un elemento que constraba entre tanto blanco del ambiente ya no se hicieron esperar:

Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación. pic.twitter.com/ODVX2fwDZh — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 17, 2019

Cuando me opere quiero q me atiendan igual q a Batistuta! 🤗 ☕ https://t.co/ZpssIlbTXR pic.twitter.com/EOy9ou9oue — Pame (@paiinostroza) September 17, 2019

Fuerza crack... Comentario al margen, ese café te dan en la clínica? Nivel dios! — David Gustavo Lauria (@david_lauria22) September 17, 2019

El café del Bati en el hospital... A mi me dan dan un te con agua del baño y un pure de asilo. https://t.co/mgHdfrkSdZ — ☆ⓕ®ⓐⓝ☆ (@FrancoooPinos) September 17, 2019