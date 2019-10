https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión y Colón de Santa Fe se medirán por la Superliga

La Defensoría pide que el clásico santafesino sea "una fiesta para todos"

El cotejo en el que se medirán los clubes de Unión y Colón de Santa Fe, en el marco de la novena fecha del torneo nacional de Superliga de AFA dentro de 72 horas, conmociona a buena parte de la ciudadanía de la capital provincial y zonas de influencia exacerbando emociones que, es de esperar, no desborden más allá de la alegría de la parcialidad de quien resulte triunfador y una resignada comprensión de quien no resulte tal.

La Defensoría del Pueblo recuerda que tales conductas son las verificables en sociedades tolerantes que buscan prevenir lamentos posteriores por reacciones desmesuradas y por ello exhorta a las autoridades de los clubes involucrados, a los simpatizantes, a la prensa y la ciudadanía toda a crear un clima festivo en el que reine una previa calma y una mesura posterior en todos. Tenés que leer Jugadores de Unión y Colón juntos "Por un clásico en paz" Tales conductas, con seguridad, redundarán en beneficio y ejemplo de los santafesinos y argentinos todos. Y es responsabilidad de todos que pongamos lo mejor de cada uno para vivir y disfrutar un encuentro deportivo.