Ruidos de transición en Diputados

La Cámara aceptó esperar el proyecto hasta el 31 de octubre. El Ejecutivo había pedido autorización para presentarlo después del 11 de diciembre. Ratifican que no tratarán la adhesión a los cambios en la ley de ART. Familiares de víctimas de homicidios volvieron a exigir justicia.

“Tenemos mandato hasta diciembre y creo que podemos aportar ideas para el proyecto de Presupuesto 2020” respondió el diputado socialista Rubén Galassi ante un planteo del justicialista Luis Rubeo quien pidió reconsiderar la votación de una resolución que había votado el pleno de la Cámara minutos antes. Todo a propósito del Presupuesto del año venidero donde el Poder Ejecutivo remitió una nota pidiendo autorización para que sea presentado después del 11 de diciembre como acordaron Miguel Lifschitz y Omar Perotti. Sin embargo, el Frente Progresista hizo votar una resolución autorizando la prórroga hasta el 31 de octubre. “No asisten razones desde la política para votar una resolución de ese tipo cuando el gobernador y su sucedor acordaron otra cosa” reprochó Rubeo quien acusó al oficialismo de intentar “marcarle la cancha al gobernador electo”. Sin embargo, minutos antes, los mismos actores -Galassi y Rubeo- habían acordado en enunciar que la Cámara no tratará el proyecto del Ejecutivo para adherir a la reforma a la ley de ART.

La postura sobre ART fue sobre el final del más extenso debate de la sesión de ayer y refirió a la declaración de rechazo de la Cámara al DNU 669 del gobierno nacional que modificó el mecanismo de cálculo que utilizan las aseguradoras para pagar las reparaciones a los trabajadores que sufren un accidente o muerte laboral. La Cámara fusionó los proyectos de Leandro Busatto (PJ), la comisión de Asuntos Laborales y de Héctor Cavallero (PPS). Se escucharon fuertes críticas al gobierno nacional sobre esa decisión. La bancada de Cambiemos, con la excepción de Demetrio Alvarez- y los radicales que están en ese espacio no apoyaron la moción. Entre discursos a favor y en contra, sobre el final fue Galassi quien sugirió trabajar más en la prevención del trabajador como hace Santa Fe desde los comités mixto de higiene y seguridad laboral. “El eje es la prevención, no la compensación. Hay que modificar esa ley nacional de 1997” acotó el socialista. Enseguida, el demoprogresista Gabriel Real calificó “de invotable e impracticable” a la media sanción del Senado a la adhesión santafesina a ART y Rubeo hizo público el acuerdo entre bambalinas sobre este tema. “Esta cámara no va a tratar el tema”, aclaró. En Labor Parlamentaria fue Sergio Más Varela (Cambiemos) quien había intento reflotar la posibilidad de llevarlo al recinto ante la oposición del resto de los jefes de bloque.

Para otra semana

Después ya en el recinto y a pedido de la bancada justicialista fue reenviado a comisión un proyecto de ley de turismo de Francisco Garibaldi (PS) y Victoria Tejeda (UCR) que tenía dictámenes de comisión y que el socialista ya había fundamentado. En los pasillos, legisladores justicialistas aducen que no quieren votar proyectos que impliquen crear cargos en la planta del Estado. Otra vez, la transición haciendo ruido.

El compromiso de jefes de bloque es considerar la semana próxima la futura ley de turismo junto a otros proyectos que vienen debatiéndose en comisiones como el Código Procesal Civil y Comercial y cambios en la ley de Fitosanitarios. Al lado de Perotti se validó la decisión de avanzar con el futuro Código de Procedimientos que viene discutiéndose con la Corte Suprema de Justicia -especialmente por Roberto Falistocco- jueces y colegios profesionales.

Entre los proyectos de ley votados ayer se destaca la expropiación de parte de los terrenos que ocupa la villa La Lata en la ciudad de Rosario para evitar una protesta social, explicó Cavallero; y se convirtió en ley la iniciativa del senador Felipe Michlig (San Cristóbal), agregando una fiscalía penal más en la ciudad de Ceres.

Nota del Senado a la Casa Gris

Por Luis Rodrigo

La Cámara de Senadores decidió enviar una nota al gobernador Miguel Lifschitz, firmada por el vicegobernador Carlos Fascendini como presidente del cuerpo y por los jefes de los distintos bloques, para que el Ejecutivo pida “una prórroga” para presentar su proyecto de Ley de Presupuesto 2020.

Se trata de una respuesta formal a una nota de la Casa Gris que solo informaba (a la otra Cámara) que esa norma “será remitida luego del 11 de diciembre”, es decir, por la próxima gestión, tal como acordaron el gobernador socialista y su sucesor justicialista, Omar Perotti.

En rigor, además de marcar que es la prórroga el procedimiento institucional correcto, la nota constituye todo un gesto político, en especial del bloque mayoritario del PJ, y puertas adentro. La decisión puede ser interpretada como una forma de respaldar al jefe del bloque, Armando Traferri PJ-San Lorenzo), que la semana pasada dejó la llamada Comisión de Transición, en el marco de algunas críticas a los negociadores de Perotti.



Fuerte reclamo de justicia

Familiares de víctimas de homicidios ocurridos en nuestra ciudad se movilizaron ayer a las puertas de Legislatura y una delegación de ellos fue escuchada antes de la sesión por una docena de diputados (todos hombres). Las madres de Julio Cabal, de Maximiliano Olmos y de otras víctimas pidieron a los diputados que trabajen para que haya justicia. “No queremos venganza, sí justicia” exigieron junto a otros familiares en un respetuoso pero tenso encuentro en el hall de la Legislatura. El compromiso de los diputados es que la semana venidera la Comisión de Seguridad que preside el socialista Oscar Pieroni los reciba para analizar caso por caso. En el diálogo, los legisladores y los cronistas parlamentarios escucharon durísimas experiencias de familias golpeadas por la muerte de un hijo que en muchos casos tienen serias sospechas sobre los autores de los hechos y observan que no avanzan las causas. “Como madre tengo que frenar a mis hijos que quieren ir a hacer justicia con mano propia” dijo una de las participantes. Luciano dijo haber convocado la marcha y aclaró que no tiene familiares víctimas pero exigió que “hagan algo. Nos están matando como a moscas”.