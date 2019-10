Humor: Día de furia de un turista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.10.2019

Bruce Bunner estuvo de paseo por nuestra ciudad para participar en un congreso de física y no pasó desapercibido. Lo demoraron en un control de tránsito y estalló de furia; se convirtió en Hulk y los agentes le hicieron un control de alcoholemia que le dio positivo porque estaba verde. En tales circunstancias, le aplicaron multa y le retuvieron el auto. Para colmo de males, quiso tomar un colectivo para llegar a su hotel pero no lo dejaron subir por andar descalzo y con el torso desnudo. Afortunadamente, fanáticos de Marvel lo reconocieron y lo socorrieron para regrese a EE.UU.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

La Liga de la Justicia se desliga

La Liga de la Justicia rescinde unilateralmente contrato de prestación de servicios de seguridad con el gobierno chantafesino. Los Súper Amigos habían sido convocados en marzo pasado para frenar la ola de delitos que se cometen diariamente en nuestra zona; pero -¡asombrosamente!- sus poderes resultaron escasos y fueron derrotados. Por citar: a Mujer Maravilla le robaron el avión invisible; al Hombre Halcón lo desplumaron en una esquina; a Súperman lo bajaron de un hondazo y lo dejaron en calzoncillos; y a Aquaman se lo comieron en una fritanga. En definitiva, Batman -líder del grupo- decidió replegar sus fuerzas y volver a la paz y el orden del primer mundo.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Ternero con cara de hombre

Un toro Aberdeen Angus, en compañía de su abogado, se presentó ante los tribunales de familia para iniciar una acción de impugnación de filiación. El animal afirma no ser el progenitor de un ternero que nació con cara de chacarero en la localidad de Villa Ana y solicita que se investigue el caso porque le ha generado una enorme mancha a su fama de macho reproductor. El semental se encuentra bajo tratamiento veterinario porque en su corral todos le mugen: ¡cornudo!

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Avanzan las negociaciones con el FMI

Esteban Dido, Ministro de Economía nacional, negocia con el FMI (Fondo Monstruoso Internacional) para que le hagan un nuevo desembolso de dólares al país. A la hora de defender la posición argentina, el jefe de la cartera económica puso en práctica toda su artillería poética marítima y el verso duranbarbista con el que se adiestran las huestes oficialistas. Ante las autoridades del Fondo y en un perfecto inglés sostuvo: “My Friends, we need guita, biyuya, verdes, greens... Our president, Mauricio, is the captain of the Titanic. We are reming in dulce de milk... Si Cris back, you don’t cobrar el money de la deuda. Please! Help! Sin dollars... ni Aquaman nos salvation.”

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

El Guasón en el VII Festiclown

Este año, el festival que reúne lo mejor del teatro de humor payasesco contó con la presencia de El Guasón quien presentó una obra de humor negro titulada: “¡Yo no sufro de locura, la disfruto!” El archienemigo de Batman quedó maravillado con la ciudad. En declaraciones a la prensa señaló eufórico: “Me gusta esta ‘Ciudad Cordial’ porque es más agitada que Gótica. Aquí abunda y prospera la gente como yo. ¡Estoy cansado de Batman y Gordon! Hablaré con mis secuaces para mudar nuestros negocios a esta zona liberada del litoral argentino.”