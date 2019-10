https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por dos ex alumnas de su escuela El actor James Franco acusado de abuso sexual

Dos ex alumnas de la escuela de interpretación fundada por James Franco presentaron una denuncia por abuso sexual contra el actor, alegando que las clases tenían como objetivo que Franco y sus socios pudieran aprovecharse de mujeres jóvenes tanto sexual como económicamente.



La denuncia incluye acusaciones de discriminación sexual, acoso sexual, fraude y publicidad falsa, y busca establecer dos vías: una para estudiantes que fueron explotadas sexualmente y una segunda para todos los estudiantes de Studio 4, quienes según el documento fueron defraudados.



Según Variety, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal presentaron una denuncia colectiva en la Corte Superior de Los Ángeles, señalando que Franco y sus socios "participaron en un comportamiento generalizado inapropiado y de carácter sexual hacia las estudiantes, sexualizando su autoridad como profesor y empleador, ofreciendo la oportunidad de tener papeles en sus proyectos".



Por su parte, el abogado de Franco, Michael Plonsker, reveló que el actor acusará de daños y perjuicios a las estudiantes y sus abogados por presentar una denuncia "escandalosa".



"Esta no es la primera vez que se hacen estas afirmaciones y ya fueron desacreditadas. No tuvimos la oportunidad de revisar la demanda en profundidad, ya que se filtró a la prensa antes de que se presentara y nuestro cliente aún no fue notificado", explicó el letrado.

