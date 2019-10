https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El fin de semana se desarrollará la quinta edición consecutiva del Festival Blues en Santa Fe. La cita será en el Complejo Piedras Blancas hoy viernes y mañana sábado, a partir de las 21. Las entradas anticipadas tienen un valor de 200 pesos.

A la vera de la Laguna Setúbal Quinta edición del Festival Blues en Santa Fe

Este fin de semana será una oportunidad ideal para que los amantes del blues puedan disfrutar de este género, en un evento organizado por La Polaca y que congregará a numerosas bandas que se apropian del Blues y de sus derivados. Entre el viernes y el sábado se presentarán: Santa Fe Blues Band, Fa’s Super Special, Nucleo Blues Trío, The Golden Days, The Custom y desde Paraná llega la Asociación Litoraleña de Blues.

En el año 2015 se produjo el regreso a los escenarios de La Polaca, una banda de blues que tuvo su esplendor en los años 90 recorriendo numerosos escenarios de nuestra ciudad y del país siempre haciendo culto de este entrañable género de raíces negras. Veinte años después de haber compartido recitales con grandes exponentes del género como Memphis, Botafogo y el mismísimo Pappo, los integrantes de esta banda redoblaron los esfuerzos para concretar un Festival que albergue a las numerosas propuestas de la ciudad que cultivan este estilo musical. De esta forma, supieron consolidar un espacio que se concretó de manera ininterrumpida y que este año llevará adelante su quinta edición.

Una de las novedades de esta edición fue un acto de lanzamiento que se realizó el domingo pasado en la explanada de UPCN y que congregó a la mayoría de los artistas que participarán del Festival este fin de semana, dando lugar a un espacio al que se acercó mucha gente para empezar a palpitar lo que sucederá en el Complejo Piedras Blancas. En ese marco, pudimos dialogar con uno de los músicos de La Polaca, Fabián Broin, que además de ser batero y uno de los miembros más experimentados de la banda, fue uno de los impulsores de la idea de concretar este Festival que llegó para instalarse entre los principales eventos de la ciudad.

—¿Qué novedades trae está 5ta. edición del Festival de Blues?

—La quinta edición del Festival de Blues trae varias novedades; siempre hemos venido tratando de superarnos año a año, ir subiendo escalones de a poquito y tratando de mejorar todos los aspectos. En lo artístico, en lo estructural, en lo organizativo y bueno, este año tenemos la posibilidad de llevar el evento al Complejo Piedras Blancas, que es un lugar hermoso, con una vista única de la ciudad y de nuestro Puente Colgante. Además, amplía y ofrece una nutrida oferta gastronómica, lo cual facilita que el público tenga más comodidades. Sabemos que el mismo está compuesto por gente de todas las edades, con lo cual está previsto que haya un espacio con mesas y sillas, para que la gente que peina canas esté a gusto, y también un sector para ver los recitales de una manera más libre. Artísticamente, este año tenemos el agrado de contar con todas bandas santafesinas que cada una, desde su propuesta, va a encarar y hacer honor a distintas facetas de lo que es el género, por lo cual estamos muy contentos y a la vez ansiosos de poder disfrutar de las dos noches a puro Blues”.

Instalar un nuevo espacio

—Cuando retomaron los ensayos y los recitales, hace unos 6 años, ¿se imaginaron ser anfitriones de un evento de semejantes características?

—Cuando empezamos a volver a estar juntos, recuerdo aquella vuelta en 2015, siempre tuvimos esa expectativa de no quedarnos con una sola presentación, que generalmente es tocar para los amigos en un bar, que no deja de ser algo hermoso. Pero por lo menos desde mi propia mentalidad, quizás como uno de los más grandes de la banda y por cómo es mi propia personalidad de siempre querer meterle para adelante para organizar eventos, siempre tuve en mente darle forma a esto que hoy es una realidad. Al principio fueron muchos los contratiempos, pero con el correr de los años pudimos darle forma a este evento que hoy significa tener la seguridad de que hay un momento en el año en el cual nos congregamos a disfrutar de este hermoso género y al cual tributamos siempre desde la diversidad de estilos que tiene el Blues. Todos los bluseros nos juntamos a compartir el escenario, pero también el detrás, el espacio de compartir anécdotas y caminos con músicos y aficionados. Es algo que no imaginábamos que crezca tanto, pero a la vez siempre trabajamos para que cada edición supere a la anterior, y hoy estamos muy contentos porque se da esa complicidad y tranquilidad que hemos consolidado un espacio y un evento del que disfruta mucha gente y de todas las edades”.

—¿Cómo es el rol de organizadores?

—Nosotros, los músicos de La Polaca, somos los principales organizadores del evento, y los roles van variando. Todo lo conversamos entre los seis que formamos la banda y después cada uno ejecuta lo que decidimos. Algunos se dedican a la difusión y promoción, otros nos encargamos más de la estructura del evento, desde conseguir el lugar hasta hablar con los músicos que invitamos, y obviamente contratar el sonido, las luces y toda la infraestructura que se necesita. Siempre lo hacemos a conciencia y respetando los tiempos para lograr que en las dos noches del evento no queden detalles sueltos y sea puro disfrute; ése siempre es nuestro principal objetivo y para eso trabajamos mancomunadamente.

—¿Cómo hacen para no dejar de lado su propio show, que es el tradicional cierre del festival, y encargarse de todos los detalles organizativos?

—Obviamente, dentro de lo organizativo que es importante, siempre estamos atentos a lo que será nuestro show. Estamos todo el tiempo hablando de cuáles son los temas que vamos a tocar y qué versiones haremos de los mismos. Pensamos siempre de antemano cuáles son los músicos que invitaremos a tocar con nosotros y en cuáles temas participarán. Pero en líneas generales, tratamos de que el hecho de ser organizadores no anule nuestra propuesta artística; para nosotros nuestro show es lo más importante, y después, el hecho de darle vida al Festival lo tomamos como un trabajo arduo que requiere otro tipo de energía, y no es fácil, porque cada uno de nosotros tiene su trabajo, su vida y su familia, con lo cual ponderamos la optimización del tiempo y para eso la organización entre nosotros es fundamental, y por suerte nos sale bastante bien.

Palpitando el Festival

—Se acercó mucha gente a ver la apertura del festival en la explanada de UPCN, ¿cómo se dio esa oportunidad que es una novedad del festival?

—Este año logramos un escaloncito más, que fue concretar el lanzamiento del Festival que pudimos realizar de la mano de la gente de UPCN que nos permitió hacer un pequeño recital en la explanada. Como lo hicimos un domingo a la tarde, hubo mucha gente en la zona que además de disfrutar un rato ameno y con buena música, pudo percibir cómo será el evento que realizaremos el fin de semana con lo cual estamos muy contentos y obviamente un poco más ansiosos. Sobre todo porque cada uno de los músicos que participa del Festival tocó solo algunas canciones y por ahí te quedás con ganas de tocar un rato más; pero creo que esa es la idea de un lanzamiento o una presentación, mostrar un poco para que la gente después se acerque al Festival y ahí sí se llene de Blues y de sus tantos de sus derivados y subgéneros.

—¿Porque debería acercarse la gente a piedras blancas el próximo fin de semana?

—Se tiene que acercar principalmente porque va a haber un gran nivel musical y artístico; creo que este año el plus está en que habrá muchas mujeres que asumirán el canto y que, sin exagerar van a mover el piso con sus voces bien bluseras. Además, este año lo hacemos Piedras Blancas, que ofrece un lugar sumamente cómodo, y que complementaremos con una amplia oferta gastronómica y lugares cómodos para que los que quieran disfrutarlo cómodamente en una silla con una cerveza o un vino pueda hacerlo tranquilamente. Por otro lado, concordamos un precio sumamente accesible de las entradas, que será de 200 pesos para ver cuatro bandas de un gran nivel cada noche y que mantendrá su valor el mismo día del evento. Así que creemos que está todo dado para que la gente vaya para disfrutar de dos noches a puro blues y que pueda apreciar que en nuestra ciudad hay un gran nivel de bandas y artistas que disfrutan de hacer música y sobre todo de palpitar un género tan hermoso como es el blues.