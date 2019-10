https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tribuna de opinión (por Néstor Vittori) Inseguridad: reclamar, participar y controlar Salvo los delitos graves como homicidios, asaltos con lesiones, robos con uso de armas de fuego, robos de vehículos; los restantes delitos cotidianos de menor cuantía no se denuncian.

Para combatir eficazmente la inseguridad, primero debemos saber de qué tipo y de cuánta inseguridad estamos hablando.

El primer paso es construir un mapa del delito, resolviendo la incertidumbre respecto de cuántos delitos se cometen y a dónde.

Una cuestión prioritaria es resolver la contradicción existente entre la recepción de la información delictiva y una policía que permanentemente procura disuadir a los denunciantes para que no concreten las denuncias.

El mapa del delito es imposible de construir cuando la policía protege a los delincuentes de las denuncias, lucra con la desaparición de las mismas o en última instancia procura no quedar expuesta ante sus autoridades y la opinión publica como ineficaz e irrelevante.

Salvo los delitos graves como homicidios, asaltos con lesiones, robos con uso de armas de fuego, robos de vehículos; los restantes delitos cotidianos de menor cuantía no se denuncian y no se investigan en una proporción altísima.

Una precondición del avance ciudadano en la lucha contra la inseguridad pasa por exigir a las autoridades un proyecto metodológico que resuelva estas cuestiones, allanando el camino a las denuncias y a la colecta de información.

Es experiencia criminológica, que de los pequeños delitos impunes, se salta a los más grandes y graves.

Por lo tanto, en la hipótesis de construir un mapa del delito, es necesario primero ordenar el accionar policial mediante una tarea de dirección, intercambio de información y control, que exponga las malas prácticas policiales con fuertes castigos a sus protagonistas, y también un sistema de premios para las buenas prácticas.

La acumulación de información y el intercambio entre los jefes policiales es fundamental para afrontar el delito, que si tiende a localizarse, también es cierto que frecuentemente involucra distintas jurisdicciones.

La construcción de un mapa del delito hoy resulta muy facilitada por los recursos informáticos disponibles, y existe la opción de requerir asistencia y colaboración de países que han desarrollado sistemas sumamente modernos y exitosos, que por otra parte resultan involucrados en acciones delictivas de proyección internacional, como es el tráfico de drogas.

En función de lo antedicho, y a partir del reconocimiento por parte de las propias autoridades policiales y de seguridad de que no habría un aumento de las acciones delictivas, pero sí un agravamiento en su ferocidad y salvajismo, es que me permito reiterar un cuestionario que se publicó en este diario durante la gestión de Antonio Bonfatti, y que lamentablemente no fue tenido en cuenta ni contestado, pero pienso que serviría como principio de interacción entre la comunidad y sus autoridades en materia de seguridad, para comenzar a delinear una política que permita un abordaje permanente de la cuestión.

CONSULTA A LAS AUTORIDADES POLICIALES DE SANTA FE

1) ¿Tiene la Provincia alguna metodología para construir el mapa del delito en los principales centros urbanos?

2) ¿Cuál es la metodología y la tecnología que se utiliza?

3) ¿Qué sistema tiene para la recepción de denuncias de actos delictivos?

4) ¿Cuál es el sistema de garantía de confidencialidad que tiene el denunciante, y cuál es el sistema de validación de denuncias anónimas?

5) ¿Cuál es el sistema de confluencia de denuncias para construir el mapa del delito?

6) ¿Tiene la policía un sistema de comunicación on line y de intercomunicación con todo el sistema de patrullas, tanto motorizadas como pedestres?

7) ¿Tiene la estructura de patrullas sistema de GPS intercomunicado?

8) ¿Tiene la policía un banco de datos o acceso a un banco de datos informatizado de huellas dactilares de las personas detenidas por distintos delitos?

9) ¿Tiene la policía un banco de datos o acceso a un banco de datos informatizado de ADN de las personas que resultan detenidas por distintas imputaciones delictivas?

10) ¿Tiene la policía o tiene acceso a un laboratorio que posea un sistema PCR para determinar ADN?

11) ¿Tiene la policía un cuerpo criminalístico de escena del delito, con qué elementos y programas?

12) ¿Qué sistema de descentralización de responsabilidades de conducción existe en las ciudades de Rosario y Santa Fe?

13) ¿Cuál es el sistema de control de cumplimiento de los objetivos respecto de los responsables de área o zona?

14) ¿Cómo se determinan los objetivos por área o zona, y cómo se miden los resultados?

Dado el tiempo transcurrido, y el conocimiento de nuevas metodologías, cabría interrogar, agregando a las preguntas anteriores, respecto de alguna previsión en el ámbito policial o judicial, en torno a la organización de un sistema de reconocimiento facial, de datos antropométricos y aún posturales de las personas que resulten detenidas por la comisión de algún delito, de manera de poder cotejarlos en el futuro con las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas.

Cabría agregar por último, el requerimiento también a nuestros legisladores provinciales de verificación de estos interrogantes, y otros que sin duda se pueden incorporar, de modo que como representantes del pueblo y de las jurisdicciones territoriales, tengan la posibilidad de abogar y gestionar todas las medidas posibles para -al menos- acotar, el grave momento que se vive en la provincia en materia de seguridad, no solamente en el ámbito urbano sino también en el rural.