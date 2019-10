https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.10.2019 - Última actualización - 15:26

Declaraciones polémicas

Para Martin Scorsese, las películas de Marvel "no son cine"

El reconocido cineasta, quien está próximo a estrenar la cinta "The Irishman" a través de Netflix, criticó las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

El reconocido director Martin Scorsese sorprendió con sus declaraciones sobre las películas de la Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), las cuales no considera como parte de la industria del cine. Tenés que leer James Cameron felicitó a Marvel por el éxito de Avengers: Endgame Scorsese reconoció que "intentó" ver las 22 películas que actualmente conforman el MCU, "pero no pudo" porque considera que no transmiten "experiencias emocionales y psicológicas" al espectador. "No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", dijo el director a "Empire". Como se recuerda, la cinta "Black Panther", de Marvel Studios, fue nominada seis categoría a los Premios Oscar 2019, donde sobresalió en los apartados de Mejor Película, Mejor Banda Sonora (Ganó), Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Vestuario (Ganó), Mejor Diseño de Producción (Ganó), Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. En 2018, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reveló que la intención de estudio realizador no es hacer películas para premios y festivales de cine, sino el de cautivar a los fans de la franquicia. "The Irishman", dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert de Niro, que próximamente estrenará Netflix, es una película que transcurre desde los años cincuenta pasando por la época de Kennedy y que llega hasta la muerte de Hoffa (1975), en la que supuestamente estuvo involucrado Sheeran. Con información de RPP