Moyano al arco y una duda en el mediocampo

Después de tres partidos, Peano pierde la titularidad. Si bien tiene una contractura en el cuádricep, el cambio sería táctico. ¿Méndez o Acevedo?, casi seguro que sigue el uruguayo.

Algunos hablan que es por la molestia física que siente en uno de sus muslos; otros se quedan con las declaraciones de Madelón en Mar del Plata, cuando puso “en observación” a la actuación del arquero en el encuentro con Aldosivi, lo cierto es que Marcos Peano resignó su lugar en la práctica de fútbol, reapareció Moyano en la consideración del entrenador rojiblanco y es un hecho que atajará el domingo en el clásico.

A todo esto, el técnico prácticamente definió el ingreso de Damián Martínez por Brian Blasi, en tanto que Gabriel Carabajal también será titular en el lugar que dejará libre Cavallaro, quien podría integrar el banco de relevos.

Otra de las dudas surge en el mediocampo. Allí, tal como anticipó El Litoral, Carabajal es seguro que va de titular, al igual que Bonifacio y Jalil Elías. Resta definir si el técnico se inclinará por la continuidad del uruguayo Méndez o si lo regresará a la titularidad a Nelson Acevedo, que es otro de los jugadores que Madelón necesita recuperar rápidamente.

En el sector en el que no quedan dudas, es en la ofensiva. Allí, la dupla atacante será la que integrarán Bou y Mazzola, que es la que el técnico quiso desde el arranque del proceso y que no pudo concretar hasta hace un par de partidos en virtud de la lesión de Mazzola y de un arranque en el que pretendió encontrar complementación entre Cuadra y Bou, que es otra dupla que el técnico manejó en su momento, sobre todo a principios de este año.

En síntesis, Unión jugará el clásico con Moyano; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Corvalán; Bonifacio, Elías, Méndez y Carabajal; Bou y Mazzola. La única “sorpresa” sería la inclusión de Acevedo por Méndez entre los titulares. El resto está definido y sin dudas a la vista.

Desde la derrota ante Arsenal, Madelón resolvió volver a las fuentes. Es decir, el 4-4-2 casi rígido pero eficaz, se convirtió nuevamente en el esquema preferido de Madelón y “archiconocido” por el plantel. De esta manera, el entrenador no sólo encontró resultados, sino que fue recuperando algunos jugadores que no estuvieron o que todavía no encontraron su mejor puesta a punto.

En este último caso, van ocho fechas y Madelón todavía no pudo tener a Carabajal y Cavallaro. Este es el primer partido, pero Cavallaro no está ciento por ciento en lo físico y de hecho tuvo que salir en Mar del Plata por lesión. Por eso, Carabajal a la cancha y Cavallaro al banco, pero eso no quita que en algún momento el técnico quiera juntarlos para que el equipo tenga más claridad en el juego, algo que también conseguiría con el aporte de Acevedo, quien hizo un buen partido ante San Lorenzo, pero que volvió a perder la titularidad y no está haciendo un buen torneo hasta el momento.

Más allá de que se trata de un partido especial, nadie ignora en Unión que la campaña no es buena. Apenas se sacó el 33 por ciento de los puntos y seguramente a esta altura, con casi la tercera parte del certamen ya disputado, las expectativas eran otras. Es decir que, al margen de que se trata de un partido que de por sí todos quieren ganar por el rival que está enfrente, es hora también de que Unión empiece a encontrar un mejor funcionamiento y también que se abrochen mayor cantidad de buenos resultados.

Detalles para ir a la cancha

El partido del domingo comenzará a las 15.30 y tres horas antes se abrirán las puertas del estadio, salvo la platea superior sur, cuya apertura será a las 14 teniendo en cuenta que primero deberán ingresar los integrantes de la delegación de Colón (dirigentes y allegados) y luego se producirá la apertura para los hinchas rojiblancos.

La oficina de socios atenderá hasta las 20 de este viernes, solo para el cobro de cuotas y ventas de plateas a socios plenos y el sábado de 9 a 13 para el cobro de cuotas y socios nuevos (en este caso, hasta las 12).

Los socios ingresarán gratis y la venta de plateas se hará el sábado de 10 a 18 y el domingo desde las 9, únicamente en boleterías sobre Bv. Pellegrini.

Las preferenciales y palcos costarán 1.500 pesos, las alta y laterales, 1.000 pesos y la redonda, 700 pesos.

Para no socios habrá venta de generales en Los mismos horarios citados anteriormente. El valor de las generales es de 600 pesos; damas, jubilados y pensionados pagarán 350 pesos y Los menores de 11 años deberán comprar un seguro para menores de 150 pesos. Las plateas valen 2.000 pesos en el caso de las altas y laterales y 1.500 pesos la redonda. Los menores de 5 años podrán ingresar acompañados por un adulto y no abonan platea. Los no socios deberán adquirir seguro de menor por 120 pesos y Los socios ingresan con carnet y cuota al día.

Fue empate en el “clasiquito”

Este viernes por la mañana, Unión y Colón igualaron sin abrir el marcador en el partido de reserva que se jugó en La Tatenguita.

Unión alistó a Velázquez; Gerometta, Godoy, Calderón, Esquivel; Macies, Nardoni, Bucca, Machuca; González, Pussetto. D.T.: Marcelo Mosset.

Por su parte, Colón lo hizo con Chicco; Meza, Garces, Espíndola y Quiroz; Pierotti, Moschión, Farioli y Ruiz Díaz; Sandoval y Zurbriggen. D.T.: Pablo Bonaveri.