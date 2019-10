https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hartazgo llegó a las calles

Comerciantes de Santo Tomé marcharon para pedir seguridad

La concentración fue en las Cinco Esquinas. Desde allí, más de 200 personas caminaron con pancartas por Avenida 7 de Marzo hasta la Municipalidad para hacer oír su reclamo. La ola delictiva en la ciudad no para y por el contrario, parece recrudecer. De no obtener respuestas, los autoconvocados volverán a marchar la próxima semana.

Por Luis Amsler SEGUIR “Más presencia policial urgente”; “Que los fiscales respeten las leyes”; “Exigimos seguridad”; y “Queremos trabajar tranquilos”, fueron algunas de las consignas que se reflejaron en varias de la pancartas que se pudieron apreciar en el mediodía de este viernes, en la marcha concretada para pedir mayor seguridad en Santo Tomé. Fue organizada por comerciantes y vecinos autoconvocados que hartos de la ola de delitos que los azota, decidieron concentrarse en la intersección de las calles 7 de Marzo e Hipólito Irigoyen (zona conocida popularmente como Cinco Esquinas), para luego marchar por la avenida hasta la Municipalidad para reclamar acciones. La lluvia otorgó mayor dramatismo al pedido que unas 300 personas hicieron en la vecina ciudad, los que cargados con paraguas y carteles, decidieron hacer público su cansancio. Al igual que lo que sucede en Santa Fe y buena parte de la región, en Santo Tomé se vienen reiterando episodios violentos que tienen como principales protagonistas a los dueños de lo ajeno. Las modalidades se repiten prácticamente en toda la localidad y en cualquier momento del día. Robos y asaltos a mano armada, entraderas, escruches, motochorros al acecho y un sinfín de historias que parecen nunca acabar. La gota que rebalsó el vaso fue lo sucedió esta semana en un comercio de Avenida Luján y Gaboto, donde rompieron la vidriera de la puerta y se llevaron diversos elementos. Luego trascendió que el presunto autor del hecho, habría recorrido las calles de un barrio ubicado en el centro sur de la ciudad con las cosas guardadas en dos bolsas de consorcio negras, vendiéndolas al mejor postor. Semejante impunidad disparó este encuentro, que podría ser el primero de otros si no hay respuestas por parte de las autoridades competentes. Foto: El Litoral Acorralados El Litoral estuvo presente en la marcha y pudo hablar con varios de los presentes, los que coincidieron en el reclamo generalizado por mayor seguridad. “La verdad que esto es indignante, ya no se puede salir a la calle y por eso decidimos convocarnos todos, vecinos y principalmente comerciantes de la ciudad para ratificar nuestro pedido: exigimos seguridad porque nos corresponde como ciudadanos”, aseguró uno de los participantes. Una comerciante del distrito también dio su punto de vista y aseguró que “no podemos trabajar a puertas abiertas, estamos encerrados en nuestras propias casas”. “Los chicos de la escuela no pueden salir por temor a que pase una moto y los arrastre por el piso con intensiones de robarles las mochilas, algo que he visto con mis propios ojos en la escuela Nº 614”, añadió. Otro de los manifestantes contó la situación que vive una heladería ubicada sobre calle Marcial Candioti. “Allí ha pasado que a la chica que atiende la abordan, la encierran en el baño, la amordazan y maniatan para finalmente robarle; es indignante, no podes ir a comprar un kilo de helado porque te pueden robar o matar”, expresó. Finalmente los autoconvocados adelantaron que de no obtener respuestas, la próxima semana se volverán a movilizar en busca de una solución que termine de una buena vez con el duro presente que los aqueja. Foto: El Litoral Reunión en el Centro Comercial Desde el Centro Regional del Comercio, la Industria, Agricultura y Ganadería de Santo Tomé, felicitaron a los que concurrieron a la marcha y consideraron que con la convocatoria “se dio un paso muy importante”. También recordaron que durante el mes de septiembre participaron de 4 reuniones con funcionarios municipales (dos de ellas con la presencia de la intendenta Daniela Qüesta), para tratar el problema de la inseguridad. En tanto, adelantaron que el próximo jueves 10 de octubre se realizará una reunión en las instalaciones de la entidad (Almirante Brown 2028) para debatir sobre el tema y hacerse escuchar. Habrá presencia de autoridades del Municipio, la Provincia, policiales y de Gendarmería. Solicitaron la mayor participación posible para que el reclamo sea cada vez más visible.