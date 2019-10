Seis clásicos en la avenida

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La historia es larga, a partir de 1948, y por allí hay partidos en la “B” que se pierden de vista en aquellos tiempos. Pero si nos remontamos a la “historia moderna”, la de los últimos 50 años, saltan a la luz estos clásicos que nadie olvida en el 15 de Abril.

Las interpretaciones subjetivas seguramente pueden traer alguna discusión y se aceptan las contradicciones. Pero en este recorrido, vamos a buscar los cinco partidos que se podrían tildar de “emblemáticos” y que se jugaron en la cancha de Unión, donde en Primera División se disputaron 26 partidos, uno menos de los que se jugaron en la cancha de Colón.

José Luis Mottura se lleva la pelota del partido, abrazado por el Flaco Constantino. Fue el 1 de noviembre de 1970.Foto: Archivo El Litoral

* El primero en Primera: Italo Giménez marcó el camino y el doctor Marcelo Casabianca —su amigo— recogió el guante al año siguiente. Colón había ascendido en 1965 y con mucho amor propio y lucha logró la salvación de manera angustiante al año siguiente (más allá de que luego hubo supresión de descensos). Unión conquistó el título de la B en el 66, por lo que el 30 de abril de 1967, en la fecha 9, se produjo el primero de los enfrentamientos entre los clásicos rivales en Primera. Fue en la avenida López y Planes, precisamente. El árbitro fue Guillermo Nimo y aquí también surge espontáneamente la anécdota: en esos tiempos, el inefable Nimo era el designado para dirigir todos los clásicos. Unión formó con Tremonti; Gómez, Figueroa, Possenatto y Casal; Santamaría, Cocco y Julio César Fernández; Carotti, Mansilla y Nogara. Por su parte, Colón lo hizo con Errea; Cardozo, Sanitá, Sebastián García y Mareque; Douksas, Jáuregui y Marchesse; Balbuena, Reznik y Orlando Medina. Terminó 0 a 0.

* El famoso gol de Mottura: se jugaba el Reclasificatorio de 1970. Los dos pugnaban por no descender. Fue el 1 de noviembre de ese año, seis días antes de la consagración de Carlos Monzón en Roma, ante Nino Benvenuti. No fue el partido que marcó el descenso de Unión, pero fue un triunfo importante para Colón y una derrota por 1 a 0 que le dio un empujón más al Tate, finalmente descendido. A los 38 minutos del segundo tiempo, José Luis Motura, “Manzana” para los amigos y conocidos, convirtió el gol del triunfo en el arco de la redonda. Unión alistó esa tarde a Cordero; Bravo, Pulcini, Cañete y Casal; Duso, Toyé y Nogueras; Héctor Scotta, Martínez y Gentiletti. El técnico era José Morales. Colón formó con Drago; Jáuregui, Lezcano, Sebastián García y Mellit; Carro, Colman y Ceballo; Balbuena, Borgogno y Castillo, bajo la conducción técnica de Armando Mareque. Esa tarde fueron expulsado Nogueras y Di Meola.

* El Toto contra el Gitano: fue otro 30 de abril, pero esta vez de 1975. Colón venía armando desde hacía un par de años un gran equipo. Y Unión había provocado aquella revolución con el Toto Lorenzo, después de haber transitado por los caminos de la desafiliación, la disputa del Regional, la vuelta a la B y el ascenso del 74. Se medían en el 15 de Abril luego de cinco años. Y el partido terminó empatado en cero. Unión formó con Gatti; Silguero, Rojas, Jáuregui y Barro; Sacconi, Suñé y Cocco; Mastrángelo, Luque y Marchetti. El Toto Lorenzo ordenó luego el ingreso de Trullet. Colón formó con Constantino; Araoz, Villaverde, Zimmermann y Fernández; Mazo, Cococho Alvarez y Carlos López; Coscia, Saldaño y Brítez. Después, el Gitano Juárez hizo ingresar a Mántaras y Villarruel.

* El gol de la “Chiva”: Fue el 30 de octubre de 1977. En la cancha de Unión no cabía un alfiler. Y el calor resultaba abrasador. La ‘Chiva‘ recibió la pelota por el sector izquierdo, entró al área y remató ante la salida de ‘Perico‘ Pérez, desatando un verdadero carnaval rojinegro, pues sólo faltaban cuatro minutos para el final del partido. “A mí me tocó vivir el Boca-River, pero no hay punto de comparación con Colón-Unión. El nuestro es mejor”, dijo siempre la “Chiva”, quien hizo pública una anécdota que ha sido famosa en Santa Fe. “Ese día casi me matan en casa, porque son todos tatengues. El partido no fue bueno. Nosotros estábamos haciendo una buena campaña y lo teníamos a River cerca. Cuando terminó el partido, intercambié la camiseta con un jugador de Unión y fui a saludar a Urriolabeitia, que era nuestro técnico, con la camiseta rojiblanca puesta. La gente no se debe acordar, pero yo me fui a probar a Unión”, decía Di Meola. Y es cierto, la “Chiva” se fue a probar a Unión con el “Torito” Zuviría, pero él no quedó. Y allí aprovechó Italo para llevárselo, dando nacimiento a una verdadera leyenda en la rica historia sabalera. Ese clásico se festejó muchísimo. Y se lo recuerda así, como “el clásico del gol de la Chiva”.

* El gol de Madelón para ascender: es el partido “insignia” de Unión en su historia. El 29 de julio de 1989, Unión definía el ascenso en su cancha, justamente ante el rival de todos los tiempos. El partido de ida había terminado 2 a 0 a favor de Unión, pero faltaba el último paso. El gol de Madelón a la salida de un tiro libre le dio el triunfo necesario y decisivo para ascender a Primera y dejar a Colón en la B. Tognarelli; Altamirano, Tomé, Mauri y Humoller (expulsado a los 40 minutos del segundo tiempo); González, Passucci, Rabuñal, Madelón; Echaniz y Dante Fernandez (Pepe Castro había sido expulsado en el encuentro de ida y estaba suspendido). El entrenador fue Humberto Zucarelli. Por su parte, Colón alistó a: Wirtz; Escobedo, Monti, Nicosia y Míguez; Javier López, Toledo, Chaparro; Argota, Vera y Mozas. El técnico era Orlando Medina.

* El día de la suspensión: Arrancaba la temporada. Fue el 22 de febrero de 1981. Colón atravesaba una crisis, se había quedado sin jugadores y tuvo que armar un plantel nuevo. Unión ya traía un arrastre de buenos años en Primera. Esa tarde, el partido se suspendió a los 37 minutos del primer tiempo por falta de garantías (fue agredido el juez de línea de Ducatelli). Unión formó con Pumpido; Carlos López, Alberto, Cárdenas y Bottaniz; Eduardo Sánchez, Battellini y Mendoza; Stelhick, Luque y Alí, bajo la conducción técnica de Cavagnaro. Colón lo hizo con Erni, Carlos Schneider, Méndez, Huens y Bustingorria; Cariaga, Roldán y Wermer; Bordón, Di Meola y Comas. El técnico era Jorge Omar Sanitá. Los goles de Unión fueron marcados por Alí y Stelhick. La diferencia entre los dos equipos, era muy grande y la suspensión frenó lo que hubiese sido algo peor.