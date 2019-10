https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 11 y el 12 de octubre "Ya es miércoles" llega a LOA

La obra teatral “Ya es miércoles”, estrenada a fines de 2018, desembarca ahora con dos funciones en LOA Espacio AGM (25 de Mayo 1867). Las mismas serán el viernes 11 y el sábado 12, siempre a las 21.30.

“Ya es miércoles”, escrita y dirigida por Julieta Vigo, pone en escena el vínculo entre tres hermanas durante los últimos días de la vida de su padre.

Se trata de una propuesta que ganó las asignaciones Producción Emergente de Escena Santafesina, y Presentación Escénica Nacional, del mismo programa. Además, ganó en la Fiesta Provincial del Teatro 2019, de modo que representará a la provincia de Santa Fe en la Fiesta Nacional del Teatro, a realizarse en noviembre en Misiones.

Las actuaciones son de Gabriela Feroglio, Sofía Kreig y María Soledad Almirón. La dramaturgia y dirección son de Julieta Vigo, con la asistencia de dirección de Nidia Casís. El diseño de vestuario y atrezzo es de Lucas Ruscitti; y el de escenografía, de Emanuel Zuberbuhler y Matías Arce. El vestuario es realización de Wendy G; el diseño de iluminación y la operación técnica corren por cuenta de Oscar Heit; el diseño sonoro es de Esteban Coutaz; y el diseño gráfico y la fotografía son de Paula Pochettino. En aprestamiento corporal contó con el asesoramiento de Lorena Almirón.

Sinopsis

La extendida agonía de un padre. Los relevos del cuidarlo. Una línea divide el mundo entre lo real y lo imaginario; un pasillo. Podría ser la habitación de un hotel, pero no. El principio de realidad puede volverse el peor de los principios. Ahí donde un sanatorio es una casa, el hogar un hospital, tres hermanas juegan, balbucean, cuchichean, cobran vida. Hacen en sí la nada misma cuando esperan lo peor. Porque lo malo se parece tanto a lo bueno y viceversa. Ahí donde un padre agoniza, unos pelados que arreglan edificios cobran vida. Mejor hablar de “parásitos” o de la “alcalinidad de los alimentos”. Mejor meterse a pleno con el “problema de la voz”. Hacer dedo a Paraná y llegar a Italia. Asistir al “Curso de milagros” no estaría remediando, pero sí evadir con alguna que otra ensoñación. Porque el principio de realidad el peor de los principios indica que estamos llegando al final empobrecidas, endeudadas, soñando a los ponchazos con Venecia. Ya no basta apostar la ficha a la rusita de papá cuando resulta que ya es miércoles. De la muerte, la inminencia.