Artes visuales Evelin Quain Pinturas

Domingo Sahda

En fecha reciente y con la curaduría del Dr. Jorge A. Mollerach fue abierta a la apreciación pública una exhibición compuesta con obras ­pinturas­ de autoría de la artista plástica Evelin Quain, quien ha participado de muestras colectivas, muestras conjuntas, salones y eventos artísticos obteniendo recompensas, según nos lo hace saber el impreso de mano referido a la muestra. El evento de referencia está a la vista y puede apreciarse en el Espacio de Arte Caja Forense ­ Primera Circunscripción, Santa Fe (calle 3 de Febrero 2790, ciudad).

El enfoque expresionista de orientación abstracta se despliega en el conjunto a la vista, poniendo en evidencia en primera instancia la excelencia del oficio artístico de la expositora. Se trata de una reducida colección de trabajos resueltos en el plano medio-mayor en los cuales los contrastes tonales y la textura háptica revelan la idoniedad fáctica de su creadora, quien visualiza su discurso creativo-emocional sin fisuras ni “recomposiciones”. La densa expresividad se encabalga en diseños abstractos-no geométricos, los que definen una óptica expresiva de singular factura.

El definido como arte abstracto, es decir no descriptivo o de secuencia ilustrada cobra calidad cuando el mismo se sostiene en un oficio sin tropiezos, mediante el cual la artista creadora proyecta su percepción sensible de particular enfoque.

Los contrastes tonales y el reforzamiento del trazo lineal operan como límites, ora como texturas y se articulan creando espacios expresivos de particular referencia, dando lugar a la visualización de envolvente y sugestiva abstracción.

En suma, excelente muestra, al margen del reducido número de piezas a la vista, señalándose el particular énfasis expresivo y la calidad de excelencia de cada trabajo a la vista.