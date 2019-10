Conferencia con "sabor a poco" luego de perder con Inglaterra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador argentino, Mario Ledesma habló como es habitual junto al capitán Pablo Matera. Poca autocrítica y muchos interrogantes de cara a lo que viene.

Los Pumas no pudieron con Inglaterra. La derrota ya es un hecho consumado. Ahora el objetivo, principalmente, ganarle a Estados Unidos para clasificar de manera directa al Mundial de Francia en 2023.

Los Pumas no pudieron con Inglaterra. La derrota ya es un hecho consumado. Ahora el objetivo, principalmente, ganarle a Estados Unidos para clasificar de manera directa al Mundial de Francia en 2023.

Al momento del análisis del partido, el head coach argentino comenzó diciendo: “Soy el head coach, así que la responsabilidad es en gran parte mía. Pero responsabilidad no desde flagelarme o echarme culpas, sino porque soy el responsable de este equipo. El objetivo era clasificar, y eso no pasó. Hoy no nos ayudamos con la tarjeta roja. Habíamos arrancado muy bien y tuvimos una chance clara de try con la patada de Moroni. Y hubo momentos donde en el primer tiempo, hasta los últimos cinco minutos, estábamos muy bien plantados pero después se hizo muy difícil”, comentó el entrenador, quien luego agregó: “Soy responsable, como así también el resto del staff y los jugadores. Somos un equipo y todos somos responsables. Me parece que el equipo está muy unido en ese sentido, así que hay que mirar para adelante y hacer un balance sincero de lo que pasó”.

Algo que no se entendió, fue la salida de Benajmín Urdapilleta a falta de 20 minutos para concluir el encuentro. Esta afirmación, viene a colación por los dichos de Ledesma en la semana, asegurando que el 10 de Castres “está en condiciones de jugar los 80 minutos, lo hizo muchas veces en su club, donde los llevó varias veces a las finales y los sacó campeón”.

De ahí la consulta del por qué de su salida. “Urdapilleta no salió lesionado. El cambio se debió a creíamos que Lucas Mensa nos podía aportar algo y le teníamos mucha fe a Jero (De la Fuente). De hecho, salvo un knock on, lo hizo muy bien. Lo que nos faltó fueron muchas más pelotas de calidad a partir del line. Tuvimos varios en campo de ellos. Teníamos lanzamientos preparados que los podían lastimar (uno fue try). Pero la roja modificó mucho las cosas. Entre los forwards y defensivamente, eso se siente mucho”.

El futuro

“Actitudinalmente los chicos no bajaron nunca los brazos, le metieron todo el partido con uno menos. Es el comienzo de lo que viene. Este plantel tuvo 16 jugadores que nunca habían estado en un mundial y que seguramente esto les sirva como una enseñanza muy importante y para nosotros como staff también. Seguiremos como hasta ahora: el grupo está muy unido, los difrentes seleccionados en la UAR también y muy comunicados, se están haciendo muy bien las cosas”, afirmpo Ledesma.

No se pudo...

El entrenador argentino también dijo: “El objetivo de todos era clasificarse a cuartos de final, para todos. Pero sabíamos que llegar no era sencillo. Es un mundial muy abierto, no hay más resultados abultados y hay sorpresas. Pero no cumplimos con el objetivo planteado. Si le ganábamos a Francia hubiésemos facilitado mucho más las cosas. Igualmente hoy sentí que habíamos preparado muy bien el partido”.

“Lo primero que hice ni bien terminó el partido fue pensar en la gente que vinó acá. Nuestros familiares que estuvieron acompañándonos, amigos, el esfuerzo que hicieron todos. Y no les pudimos ofrecer el partido que esperaban”.

Comparación con 2003

Sobre el final de la conferencia, le consultaron al head coach argentino sobre las similitudes con la eliminación de Los Pumas en 2003, con él todavía como jugador, última vez que el equipo nacional no clasificó a cuartos de final. “Estuve muy involucrado en las dos eliminaciones, así que las conozco bastante de cerca. Son muy diferente en cuanto a la preparación de un equipo y el otro. Este equipo está mucho mejor preparado que nosotros en 2003, pero es muy difícil comparar épocas. No obstante, nosotros sabemos muy bien lo que nos pasó en 2003, y tenía que ver con la preparación individual”.