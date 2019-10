CRAI está entre los ocho mejores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 05.10.2019

20:38

Con más entereza que intelecto, le ganó a Los Tordos de Mendoza y accedió a la próxima instancia del certamen UAR. El sábado venidero, visitará a Universitario de Tucumán. Por el Torneo del Interior B, Santa Fe Rugby cayó en Resistencia.

Tras un desarrollo que en general desnudó más imperfecciones que certezas, CRAI venció a Los Tordos de Mendoza por 35 a 27, accediendo a los cuartos de final del Torneo del Interior B, organizado por la Unión Argentina de Rugby.



Quizás lo primero que deba anteponerse al intentar reseñar lo acontecido en el “Gipsy Field”, es señalar que el duelo entre dos referentes inequívocos de las Uniones Santafesina y de Cuyo, entregó un contenido que distó de ser el ideal, atendiendo a sus respectivas características.



Es que hubo demasiadas imperfecciones, generadas básicamente por desatenciones que conspiraron contra la calidad de las acciones. Arrancó mejor el elenco mendocino, a través de su disciplina táctica y de una nítida supremacía en las formaciones espontáneas.

CRAI en cuartos de final del Torneo del Interior



CRAI padeció de una inédita incapacidad para asegurar la pelota en los rucks, siendo superado de manera incuestionable por su astuto adversario. De ese modo, el equipo santafesino se vio privado de una de sus fuentes de obtención más valiosas.

También hubo falencias defensivas, que en varios casos fueron muy bien aprovechadas, a punto tal que abrieron la senda de los ensayos que permitieron que el parcial se cerrase 17 a 12 en favor de la visita. En medio de desprolijidades y desaciertos, CRAI pudo apoyar dos conquistas, generadas por una estupenda acción individual de Juan Arregui, en primer término; y por uno de los pocos movimientos colectivos destacados, en el caso del segundo try.



El complemento



Desde el kick-off que puso en marcha el segundo tiempo, los santafesinos se parecieron mucho más a sí mismos: comenzaron a prevalecer; lograron imprimir dinámica a las acciones y fueron apropiándose del protagonismo.



Por esa vía llegaron dos nuevos ensayos, que colocaron el 22 a 17 temporario. Sin embargo, en una excelente réplica, los cuyanos gestaron la conquista que estableció la igualdad, generando un interrogante en cuanto a quien se adueñaría del festejo final.



CRAI tuvo la personalidad necesaria como para imponer condiciones en un tramo definitorio del encuentro: sumó con un par de penales y luego, después que Los Tordos volviera a ponerse “a tiro” en el marcador, se posicionó en terreno adversario, para esperar el final.

No solo lo logró, sino que además rubricó esos momentos de lucidez, con el try que selló la diferncia definitiva y el pasaporte a la próxima instancia.



En ese contexto, el sábado venidero tendrá una parada muy compleja, ya que deberá visitar a Universitario de Tucumán, que prevaleció ante San Ignacio de Mar del Plata, por 23 a 21.



>>> Síntesis

CRAI 35 - Los Tordos 27

Cancha: principal de la autopista.

Referee: el tucumano Santiago Altobelli.

CRAI: Joaquín Garibay, Santiago Amsler (Joaquín Beron) y Joaquín Lerche (José Canuto); José Dogliani (capitán, luego Ignacio Giombi) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini (Santiago Carreras), José Gálvez y Gonzalo Colli (Tobías Ledesma); Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Franco Radín, Matías Peon (Ramiro Del Sastre), Juan Arregui (Lucas Ordano), Lautaro Montini y Tomás Grenón. Head Coaches: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Los Tordos RC: Lautaro Villegas (Facundo Berte), Agustín Gil Comesaña (Martín Santiago) y Rodrigo Martínez; Luciano Magnoni (Lautaro Varela) y Bautista Correa; Lucas Rubilar (Damián Barrionuevo), Emiliano Galiotti (capitán) y Juan Manuel Sánchez; Franco Varrenti (Joaquín Orrico) y Juan Balzarelli; Francisco Cassone, Francisco Pueblaz (Tomás Balzarelli), Angelo Lizzola, Ignacio Conil y Francisco Galdeano. Head Coach: Diego García.

Primer tiempo: 2, penal de Pueblaz; 27, try de Arregui y goal de Molinas; 30, try de Cassone y goal de Pueblaz; 35, try de Gil Comesaña y goal de Pueblaz; 40, try de Radín.

Segundo tiempo: 13, try de Amsler; 18, try de Molinas; 22, try de Galiotti; 30 y 36, penales de Alberto; 38, try de Orrico; 40, try de Giombi y goal de Molinas.



CURNE eliminó a Santa Fe Rugby Club



En un partido disputado en Resistencia, con el arbitraje del internacional rosarino Damián Schneider, el Club Universitario de Rugby del Noreste venció a Santa Fe Rugby Club, por 29 a 11, clasificándose para los cuartos de final del Torneo del Interior B.



En diálogo con El Litoral, Raúl De Biaggio, head coach de la entidad santafesina, brindó su punto de vista sobre lo acontecido en la capital de la provincia de Chaco.



* “Creo que el mejor modo de explicar lo ocurrido, es que CURNE basó su triunfo en dos aspectos clave: la defensa y el oportunismo ofensivo. El primer tiempo fue muy equilibrado en todos los aspectos del juego, terminó 19 a 6 en favor de nuestro rival, producto de haber apoyado su tercer try sobre el cierre, gracias a un error nuestro”.



* “En el segundo tiempo fuimos superiores en la posesión de la pelota y del territorio, pero chocamos una y otra vez con la solidez de nuestro rival; además de sumar algunas equivocaciones en la toma de decisiones. De ese modo, todo se hizo cuesta arriba y terminó con una diferencia que puede llegar a parecer exagerada”.



>>> Síntesis

CURNE 29 - Santa Fe RC 11

Cancha: principal de CURNE.

Referee: Damián Schneider (URR).

CURNE: José Morales Martegani (Luis Zisuela, luego Franco Ponce), Braian Paulone y Alejandro Luna (Alejandro Vasquez); Marcelo Rebori (Juan Cruz Kees) y Sebastián Bonilla; Guido Grioni, Juan Carlos Cavana y Alvaro Biscay (Pablo Bernaola); Kalim Burlli (Vicente Lobera) y Juan Sánchez Castelán; Mateo Rafart, Guillermo Troiano (Agustín Frigerio), Juan Ignacio Altamirano, Rodrigo Vera (Nicolás Bancalari) y Genaro Carrió. Head Coach: Alejandro Aguirre.

Santa Fe Rugby Club: Martín Roldan (Franco Giandoménico), José Milesi (Lautaro De Biaggio) y Gonzalo Del Pazo (Exequiel Milesi); Santiago De Biaggio (Franco Tosello) y Fabián Frustagli; Tomás Longo (Lucas Caputto), Guillermo Botta (Mateo Parreño) y Francisco De Biaggio (Franco Tosello); Nicolás De Biaggio (Santiago Quirelli) y Ian Sbiza; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Gonzalo Galán, Nicolás Monasterolo y Tomás Kerz (capitán, luego Lucas Fertonani). Head Coach: Raúl De Biaggio

Primer tiempo: 2, try de Burlli y goal de Carrió; 10, try de Burlli; 30 y 40, penales de Kerz; 42, try de Biscay y goal de Carrió.

Segundo tiempo: 11, try de Frustagli; 16, penal de Carrió; 41, try de Grioni y goal de Carrió.

Amonestados: A. Luna, R. Vera y Grioni (CURNE); S. Quirelli (SFRC).