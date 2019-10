https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Marea negra

Los All Blacks golearon a Namibia y se clasificaron a cuartos de final

Si bien los africanos hicieron “algo de fuerza” en la etapa inicial, los tricampeones del mundo no dejaron dudas, y se metieron entre los mejores ocho del torneo, lugar al cual ayer accedió Inglaterra luego de vencer a Los Pumas.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR Todos, absolutamente todos los presentes este domingo en el Tokyo Stadium, fueron a ver a los actuales bicampeones del mundo, Nueva Zelanda.

En una tarde nublada en la capital japonesa, donde bajaron algunos grados, el calor vino de la mano del partido que disputaron los All Blacks ante el débil seleccionado de Namibia. Como era dable esperar, la victoria fue contundente: los conducidos por Steve Hansen ganaron 71 a 9.



El conjunto africano fue quien se puso en ventaja al minuto de empezar el partido a través de un penal. Claro, el rival más chico, siempre tiene que aprovechar los primeros minutos ante los “poderosos”.



Pero rápidamente contestarían los capitaneados, hoy, por Samuel Whitelock. A partir de una clara obtención en el line out, la pelota le llegó a Jordie Barret, el más chico del trío de hermanos, quien emulando al mayor (Beauden) le puso con el pie la ovalada a Sevu Reece para que apoyara el primer try del partido.

Luego de algunos minutos en los cuales se “prestaron” la pelota, Namibia tuvo un muy buen ataque, profundizando pases y rompiendo marcas, pero fueron detenidos a escasos metros del “ingoal negro”.

Fueron 20 minutos de paridad entre los dos seleccionados. Pero justo a la mitad de la primera etapa, los All Blacks volvieron a desequilibrar, por intermedio del centro, Anton Lienert-Brown quien anotó el segundo ensayo del encuentro.

Jordie Barret no estaba acertado con las conversiones, por ende Namibia seguía en partido. Mucho más cuando Damian Stevens acertó un nuevo penal, y puso el partido, en 25 minutos, 10 a 6 en favor de Nueva Zelanda. Y Namibia que a falta de diez para el final de los primeros cuarenta minutos, que insistía y quería lograr una hazaña.



Stevens tenía su derecha “prendida fuego”, acertó un nuevo penal y la diferencia era de 1, entre los que están en lo más alto del ranking mundial y los que ocupan el puesto 23.





Nueva Zelanda jugó los últimos diez minutos con un hombre menos producto de una amarilla por tackle peligroso de Nepo Laulala. Justamente su reemplazante temporario, Angus Ta°Avao, fue quien, abajo de los palos, apoyó el tercer try de los de Hansen.



Sobre el final, y un poco más porque se jugó hasta los 45, los tricampeones del mundo llegaron al cuarto try. Tras insistir varias veces con el scrum, Aaron Smith, con un pase milimétrico, habilitó a ben Smith, quien sólo tuvo que arrojarse sobre el ingoal africano.





El 24 a 9 con el que concluyó la primera etapa, fue algo exagerado, teniendo en cuenta lo que pudo intentar Namibia. No obstante, aunque no jugando bien, Nueva Zelanda no perdona.



El segundo tiempo



El complemento no comenzaría al igual que los 40 iniciales. Todo lo contrario. Nueva Zelanda volcado de lleno al ataque y quien logró apoyar en esta oportunidad fue el experimentado pilar izquierdo Joe Moody.



Unos minutos después, Jordie Barret se filtro en la defensa de Namibia que cada vez era más endeble, y tras una “pared” con Jack Goodhue, habilitó a Lienert-Brown, quien de esta manera anotaba su segundo try en la tarde nipona. La “canasta” del seleccionado africano, se empezaba a llenar.



Seguramente en el entretiempo Hansen debió poner las cosas en orden, y eso su equipo lo trasladó a la cancha. A los 13 minutos, otro que se anotaba por partido doble: Sevu Reece.

No fueron muchos los minutos que pasaron para que llegara al try el capitán, Sam Whitelock. Las dieferencias eran cada vez más grandes, los de Namibia salían golpeados y todavía faltaba medio tiempo.



Hubo casi diez minutos en los cuales ambos elencos se prestaron la pelota. Namibia que intentaba con más ganas que ideas, y Nueva Zelanda que se plantaba bien en defensa. Una defensa férrea que llevó a una nueva conquista de los de Oceanía, por intermedio de su fullback, Ben Smith, otro de los que marcaba por duplicado.





El más chico de los Barret (Jordie), que temirnó jugando en su puesto habitual de wing, también se anotó entre los tryman de los neozelandeses.





TJ Perenara, quien es el medio scrum suplente, en este partido ingresó de apertura. Lujos que sólo se dan este tipo de equipos, con la calidad de jugadores que tiene. Quien hoy es la voz cantante en el Haka, fue el autor del undécimo try de los All Blacks, quienes de esa manera consumaron la mayor goleada del Mundial hasta el momento.