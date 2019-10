https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 06.10.2019 - Última actualización - 18:43

18:38

Expectativas por los resultados Elecciones PASO en Salta: cerraron los comicios

Las elecciones primarias en la provincia de Salta para elegir al sucesor de Juan Manuel Urtubey cerraron esta tarde, y hay expectativa por la difusión de los resultados.

En total, compitieron ocho candidatos pero sólo dos espacios tuvieron interna: el Frente de Todos con Sergio Leavy y Miguel Isa, y el Frente de Izquierda con Pablo López, Violeta Gil y Andrea Villegas.



En tanto, el intendente de la capital provincial, Gustavo Sáenz, lidera la boleta transversal titulada Sáenz Gobernador, mientras que el diputado Alfredo Olmedo hace lo propio con la que se llama Olmedo Gobernador.



La nómina de candidatos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre la completa Elia Fernández, que encabeza la boleta del Frente Grande.



Urtubey no se pronunció públicamente por ningún candidato a mandatario provincial pero envió gestos a favor de Sáenz, que cuenta con el apoyo del PRO pero no de la UCR, que se inclinó por Olmedo.





Además de definirse las fórmulas para la gobernación, los comicios salteños dirimen once bancas para el Senado provincial, 30 para diputados, mientras que también se ponen en juego 60 intendentes y 343 concejales.