https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.10.2019

11:29

Será este jueves, desde las 21 en la Explanada de Rectorado. La entrada libre y gratuita. Los participantes interpretarán canciones argentinas bajo la dirección de Nicolás Sorín.

MÁS DE 100 ARTISTAS Y MÚSICOS Recital por el centenario de la UNL Será este jueves, desde las 21 en la Explanada de Rectorado. La entrada libre y gratuita. Los participantes interpretarán canciones argentinas bajo la dirección de Nicolás Sorín. Será este jueves, desde las 21 en la Explanada de Rectorado. La entrada libre y gratuita. Los participantes interpretarán canciones argentinas bajo la dirección de Nicolás Sorín.

Prensa UNL / El Litoral



El Recital Aniversario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) es un evento esperado y por el cual han pasado muchos artistas importantes y destacados de la escena nacional y local. Para celebrar estos 100 años, se planteó un gran desafío, generar una propuesta diferente, única, pensada especialmente para este momento histórico y para toda la comunidad. Sobre el escenario, más de 100 artistas brindarán un concierto inédito con un repertorio de canciones argentinas bajo los arreglos y dirección de Nicolás Sorin, músico y productor que encabeza esta producción colectiva.

El concierto se realizará el jueves 10 de octubre, a partir de las 21 y será transmitido en vivo por Litus TV. La entrada es libre y gratuita.

Sorín, trabajó en Europa con artistas como Shakira, Alejandro Sanz, Juanes y Jovanotti y ha dirigido orquestas como la “London Session Orchestra”, la orquesta sinfónica de México y la “Henry Mancin Orchestra” entre otras. Ha compuesto la banda sonora de numerosas películas y en el año 2016 fue el director musical del MTV Unplugged de Miguel Bosé. Recibió numerosos premios, es productor de Octafonic y se posicionó en la Vanguardia del nuevo rock emergente. Recientemente, dirigió la Orquesta de 60 músicos, que interpretó la suite Argentum en el Teatro Colón durante la Gala Musical del G20 con presidentes y mandatarios de todo el planeta.

Invitados

Los artistas invitados se han formado en diversos lugares, tienen diferentes trayectorias y estilos, pero tendrán un mismo objetivo: interpretar esas canciones que han marcado la historia de nuestra música nacional.

Subirán al escenario Lula Bertoldi, vocalista y compositora de Eruca Sativa, Lisandro Aristimuño, músico y cantautor de rock, pop, Miss Bolivia cantante reconocida de cumbia, dancehall, hip hop y reggae, Fernando Ruiz Díaz, vocalista, compositor y guitarrista de Catupecu Machu y Vanthra: Tavo Cortez, vocalista y tecladista de la banda Sig Ragga, Natalia Pérez, intérprete y referente de música folklórica y del litoral y Negro González, cantante de las bandas La Cruda y Experimento Negro.

También se sumarán Cintia Bertolino, cantante, actriz, intérprete e integrante del grupo Canticuénticos, Agustín “Flaco” Ferrero, que fue integrante de Astro Bonzo y actualmente de la banda Super Sopa, Señorita Miraflores, cantante e intérprete santafesina voz del grupo Srta. Miraflores & Les Musicantes, Carlos Michelini, saxofonista, clarinetista y compositor santafesino, Maca Revolt, artista santafesina de rap y Hip Hop, Danilo Cernotto, músico, bandoneonista y pianista, integra actualmente Dúo Cernotto-Macor y el coro de la UNL dirigido por Alfonso Paz.

Entre grandes músicos y compositores de la escena nacional y local se conformó una banda de la que participarán: Joni Monty (bajo) actual bajista y director musical de El Bahiano (ex Pericos), Gimena Álvarez Cela (teclados), compositora, teclista de la banda Milhojas y Fakin Virgo grupo musical femenino que reversiona clásicos del funk, soul, disco; Sergio Verdinelli (batería), quien se inició con Illya Kuriaky and The Valderramas y formó parte de las bandas de Juan Carlos Baglieto, Fito Paez, Luis Alberto Spinetta y Andrés Calamaro, Tano Farelli, cantante y guitarrista de Parteplaneta y Nicolás González, guitarrista de Sig Ragga.

Por su parte, la Orquesta contará con la participación de integrantes del Ensamble Sinfónico del Litoral, una agrupación independiente de músicos santafesinos dirigida por Leandro Valdez que surge para difundir repertorio de banda sinfónica y la Camerata Eleutheria, jóvenes músicos que desde el año 2008 se propusieron estudiar y aprender las técnicas interpretativas y estilísticas de la música de los Siglos XVII y XVIII.