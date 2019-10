https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Primera reunión pública, en la Oficina del Norte

Corral satisfecho, Jatón preocupado tras el encuentro de transición

El intendente actual y el electo se vieron cara a cara por primera vez en público tras las elecciones de junio. Ambos admiten la crisis pero no acuerdan sobre la deuda que tiene el Municipio. “Nos vamos preocupados, porque recibir una ciudad en crisis no es lo que queríamos”, dijo Jatón.

A casi dos meses del cambio de gobierno local previsto para el 10 de diciembre el estado financiero municipal sigue siendo la principal preocupación en discusión entre los referentes de Cambiemos y del Frente Progresista. Y eso fue lo que se discutió en el inicio de semana.

El primer encuentro público entre el intendente José Corral (Cambiemos) y el intendente electo Emilio Jatón (FPCyS) en el marco de la transición de cara a diciembre llegó casi cuatro meses después de las elecciones generales (hubo antes uno privado). La reunión se desarrolló este lunes en la Oficina del Norte del Municipio (Avenida Gorriti 3900).

En algo estuvieron de acuerdo tanto el actual mandatario como quien lo sucederá: la crisis económica tiene impacto en la ciudad. Para Jatón ello es “preocupante” y genera incertidumbre sobre el futuro en el que deberá resolver los problemas que se sucedan. Mientras que Corral dijo que la crisis impactó menos en Santa Fe en relación a “otras 20 ciudades de la provincia, como Rosario, que tuvo que pagar los sueldos desdoblados”.

Del encuentro participaron también representantes de los equipos técnicos que vienen trabajando en el proceso de transición. Por el gobierno actual estuvieron la secretaria General, María Martín, y la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna. Mientras que por el lado de Jatón estuvieron el senador por La Capital, Miguel González, y el secretario del Bloque FPCyS del Concejo, Nicolás Aimar.

Otro de los temas conversados fue los servicios públicos, en particular, la recolección de residuos. “Notamos que hay problemas”, advirtió Jatón, y detalló: “Sabemos que la deuda con las dos empresas (Cliba y Urbafé) más al Relleno Sanitario se acerca a 700 millones”, también “sabemos que se va a rescindir el contrato con Cliba en los próximos días”. En cambio Corral dijo al respecto que “Cliba no tiene ningún motivo para rescindir el contrato”, y agregó: “Tenemos una deuda flotante que es manejable”. Los números

Sobre el estado financiero municipal, Jatón alertó que están “recibiendo una ciudad en crisis, sin saber cuál es la deuda real que tiene el Municipio. Lo que sabemos es que existe una deuda de más de $ 1.500 millones al mes de julio”.

Muy distintos son los números de Corral, quien señaló que “la deuda a junio era de más de $ 280 millones y a septiembre son $ 432 millones”, al tiempo que aclaró que “hay deuda exigible y otra que tiene plazos de pago”. Y aprovechó para recordar “que Provincia debe fondos que son del Municipio”.

En este contexto de crisis, “hemos restringido gastos para tener una administración muy austera”, dijo Corral, “eso nos permitió pagar los salarios, mantener los servicios públicos, las obras en marcha y priorizar la ayuda social”.

“Queremos ayudar para que a la próxima gestión le vaya bien”, finalizó Corral, mientras que Jatón optó por decir: “Nos vamos preocupados, porque recibir una ciudad en crisis no es lo que queríamos”.

A metros de la Intendencia del Norte, bajo la sombra de un árbol del Botánico, siguió de cerca la reunión una vecina que se enteró por los medios. Sonia Ávalos contó que la desalojaron por no tener plata para pagar el alquiler y vive junto a su marido, jubilado, en un auto. Fue a pedir ayuda.

Transición XXL

La primera reunión —luego de las elecciones generales del 16 de junio— había sido el 3 de julio. Ese día se encontraron Corral y Jatón a solas durante una hora en la ex Estación Belgrano. No hubo prensa ni foto para el recuerdo. Luego se sucedieron dos encuentros más de sus equipos de trabajo.

En el primero, desde el sector de Jatón le pidieron al gobierno actual que les detallen el estado financiero del Municipio. En el segundo, los funcionarios de Corral brindaron dicha información. Luego hubo declaraciones cruzadas a la prensa.

El jatonismo manifestó haberse quedado “preocupado” con la información recibida debido a la “crítica situación económico-financiera que evidencia la Municipalidad Santa Fe” y estimó que el rojo municipal “es cuatro veces mayor” a los números de la administración de Corral conocidos públicamente.

Mientras que el corralismo enfatizó su reclamo al gobierno provincial para que le pague la deuda que mantiene con el Municipio. En ese sentido, Corral cargó las tintas contra la administración del gobernador Miguel Lifschitz: “Hay una deuda importante que tiene el gobierno provincial con la ciudad de Santa Fe”.

En el mientras tanto, llegó el pedido “urgente” de Jatón para que se concrete la reunión que finalmente se llevó a cabo este lunes. Desde el sector de Corral se sorprendieron y aseguran que estaba prevista en esa fecha.

