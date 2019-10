Corral promueve la unidad de la UCR pero aún hay cabos sueltos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente admitió que pese a haber “transitado caminos diferentes”, hoy aspira a que todos los sectores puedan confluir en una lista única. Roces con NEO, que ya postuló a Carlos Fascendini. “El punto de partida no puede ser que un sector proclame a las futuras autoridades”, advirtió Julián Galdeano.

La victoria del peronismo en las elecciones generales del 16 de junio parece haber ordenado la situación interna de radicalismo provincial; perdieron los que se habían quedado en el Frente Progresista, pero también los que habían migrado a Cambiemos.



La UCR de Santa Fe atraviesa un proceso de renovación de autoridades que prevé el cierre de listas para el próximo viernes 11 de octubre, y elecciones para el 11 de noviembre. La novedad es que más allá de las fortísimas rispideces generadas en el último período, todos los sectores tienen intenciones de avanzar hacia un proceso de unidad. Incluso, el que lidera José Corral. El actual intendente fue uno de los primeros referentes santafesinos en formalizar su pase al macrismo, y en febrero pasado, integró la mesa de conducción partidaria a nivel nacional que determinó la intervención de la UCR santafesina. Sin embargo, consultado por El Litoral, el dirigente admitió que hay conversaciones para lograr “una foto del radicalismo en la que todos los sectores estén representados”. De hecho, el jefe de gobierno local viene de mantener una serie de encuentros con referentes como Felipe Michlig. El senador por el departamento San Cristóbal integra NEO, agrupación que, en alianza con el Socialismo, permaneció en la coalición gobernante. De hecho, dicho sector oficializó días atrás en un plenario la propuesta para que el actual vicegobernador, Carlos Fascendini, sea el futuro presidente de la UCR.



Foto común



En diálogo con El Litoral, Corral confirmó que su sector ha entablado conversaciones para lograr una lista de unidad. “Nosotros creemos que el período que viene en la provincia, que nos ha puesto a los radicales como oposición, tiene que encontrar a este partido formulando alternativas de gobierno; y por lo tanto, trabajando para la unidad. El radicalismo, además, es el partido de la oposición que más legisladores tiene, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. En consecuencia, tenemos también la responsabilidad de liderar este proceso para constituirnos en una alternativa de gobierno en la provincia”, planteó. Y consideró que para lograr ese objetivo “el ejemplo lo tenemos que dar nosotros”. Sobre esa base, sostuvo que “a pesar de que tuvimos muchas diferencias y transitamos caminos diferentes, estamos ya conversando para lograr una lista y una propuesta de unidad. Eso es lo deseable. Ojalá que lo alcancemos”, bregó.



—¿Avalan el nombre de Carlos Fascendini?



—No depende de un nombre; depende de una propuesta que integre a todos. Lo importante no es quién es presidente o delegado al Comité nacional, o quién encabeza los convencionales nacionales. Lo importante en esta ocasión es que en esa foto estén todos los sectores del radicalismo, más allá de las diferencias que hemos tenido hasta ahora.



¿A cualquier costo?



Que Corral haya evitado expedirse explícitamente sobre el nombre de Fascendini es indicador del estado de ánimo de los dirigentes que no tributan en NEO. Todos promueven la unidad, pero quienes participan de sectores como MAR o Universidad -entre otros- consideran que ello sólo será posible arribando a un “acuerdo global” de propuestas y cargos, y no simplemente con la postulación de un nombre para la presidencia.



En ese sentido, se manifestó el actual titular de la UCR, Julián Galdeano. “La idea de todos los sectores es avanzar en un proceso de unidad del radicalismo con coincidencias y con un real protagonismo en los espacios de coalición que le toquen integrar en la provincia de Santa F”, dijo el legislador a El Litoral. “Pero esta unidad -aclaró- no será sencilla de materializar a cualquier costo; tiene que surgir como entendimiento entre los diferentes sectores y tiene que expresar el equilibrio de las distintas representaciones sin exclusiones, pero pretendiendo que cada espacio interno tenga una representatividad acorde a lo que puede exhibir como espacio político en términos de volumen electoral”.



A su criterio, para que las conversaciones puedan confluir en la unidad “es indispensable que (la propuesta) se efectúe no desde un sector, porque nadie tiene una mayoría como para impulsar una decisión unilateral, sino entre todos. El punto de partida no puede ser que un sector proclame las futuras autoridades partidarias, sino la presentación de un acuerdo común que es lo que estamos promoviendo desde el MAR y otros sectores internos. El acuerdo es un todo; no que se presente a un posible presidente”, concluyó.

