Pampita sufrió un "accidente" en una playa del Caribe

Lunes 07.10.2019 - Última actualización - 21:27

La modelo se tomó unos días de relax junto a su novio. En medio de caricias y arrumacos, la jurado del Bailando 2019 estuvo a punto de mostrar su delantera.

Pampita se tomó unos días de vacaciones y partió rumbo a República Dominicana junto a su novio, el empresario gastronómico Roberto García Moritán. La diosa de las pasarelas protagonizó un blooper en las playas del Caribe, que quedó registrado por la cámara de un fanático.

En el video, que fue publicado por la cuenta oficial de Twitter de Los ángeles de la mañana, se puede observar que estaba dándose besos con su pareja cuando se le desabrocha el bikini. Inmediatamente, la modelo se lo vuelve a ajustar para evitar quedar en topless. Superado ese imprevisto, los tortolitos continuaron con sus arrumacos.

En los últimos días, Pampita estuvo envuelta en un inesperado cruce con Susana Giménez. La conductora había lanzado un comentario desafortunado sobre la vida sentimental de la diosa de las pasarelas. "Se casa cada cinco minutos ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!", dijo la figura de Telefe.

La respuesta de la modelo no se hizo esperar. "No tuve tantos novios. Tuve tres en cuatro años. Me hubiera quedado con los primeros que tuve. Uno piensa que va a durar toda la vida y a veces dura un mes y a veces dura 5 o 10 años. Dura lo que tiene que durar, lo que está escrito, lo que Dios tiene escrito para uno", aclaró la jurado del Bailando 2019, algo incómoda con los dichos de la diva.

Con información de TN