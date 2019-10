https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Decisión de la empresa por la baja rentabilidad

Suspenden temporalmente el servicio de la línea C Roja de Santo Tomé

Subían entre 40 y 100 personas por día, números que no permitían tener los ingresos necesarios para solventar el único servicio de transporte exclusivamente interno de la ciudad. Prevén complicaciones de movilidad en la zona sur, por la alta demanda que se registra por la mañana. La “Roja” oxigenaba este inconveniente y por ello se está reorganizando el servicio.

No hay vuelta. La C Roja ya no circula más por Santo Tomé. Es una medida temporal, según confirmaron desde Continental. Foto: Archivo



Foto: Archivo

Por Luis Amsler SEGUIR La semana pasada dejó de funcionar temporalmente el servicio de transporte público de pasajeros que brindaba la línea C Bandera Roja de Continental en Santo Tomé. Era el único exclusivamente interno que poseía la ciudad, ya que el resto de los ramales parte o pasa por la localidad -viniendo de Sauce Viejo- para dirigirse hacia Santa Fe y distritos situados sobre ruta provincial Nº 1 (Rincón, Arroyo Leyes y Los Zapallos). Fuentes de la Municipalidad consultadas por El Litoral, confirmaron la información y explicaron que lo que sucedió es una suspensión momentánea y readecuación del recorrido, debido a que solamente transportaba menos de 2.400 personas por mes. Un número considerado como “bajo” por parte de la firma que brinda la prestación. La C Roja completaba un trayecto que iba desde la zona de barrio Adelina Este (incluyendo el sector conocido como 4 Bocas, en Sauce Viejo) hasta el Hospital Samco de Santo Tomé. Específicamente el trayecto que figura en la web de la prestataria indica que circulaba por calles Candioti, Juan de Garay, Maciá, Gaboto, Iriondo, Sarmiento, Rivadavia, Avenida Luján, Hernandarias, Centenario, La Rioja, Irigoyen, Alberdi, Buenos Aires, Uruguay, otras vez Luján, 12 de Septiembre y hasta Azcuénaga. Luego retornaba desde 12 de Septiembre y Azcuénaga por ésta, dirigiéndose por Lisandro de la Torre, Luján, Alberdi, Libertad, Balcarce, Belgrano, La Rioja, nuevamente Luján, 25 de Mayo, Sarmiento, Libertad, 7 de Marzo hasta 4 Bocas. La roja en rojo Desde la actual administración municipal, comunicaron que los responsables de la empresa les puntualizaron que la restructuración del servicio responde a que parte del recorrido de la línea C Roja también lo hace la C Negra, lo que generaba una superposición de la prestación. Por tal motivo se decidió “ajustar” algunos movimientos de la bandera que por el momento no circula más. Sobre este tema y la preocupación que ha generado la noticia en los usuarios, el gerente de la Unidad de Negocios Santo Tomé de Continental, Martín Merlo, explicó a este medio que los motivos principales de la suspensión es por los altos costos de mantenimiento y la baja rentabilidad de la línea, por lo que “se priorizó la fuente de trabajo”. “La decisión se tomó a principios de septiembre y se efectivizó el pasado 4 de octubre; había un solo empleado afectado a esta bandera, la que hacía dos vueltas a la mañana, dos al mediodía y dos a la tarde, sin siquiera completar una jornada laboral de 8 horas”, especificó. Los datos duros aportados por Merlo ratifican los bajos ingresos que generaba este ramal en particular. Según lo dicho, entre 40 y 100 personas por día utilizaban el servicio, la mayoría de ellos abonando medio boleto (jubilados y estudiantes), dando una recaudación diaria final de unos $ 2.500. “La verdad era deficiente por donde se la mire, ni siquiera alcanzaba para completar el sueldo del trabajador”, añadió el gerente. Para tranquilidad de los pasajeros, Martín Merlo garantizó el traslado de todos ya que parte del recorrido que hacía la C Roja, es realizado por la C Negra y la C Verde. “Para ir al centro pueden tomar la Negra, mientras que aquellos que deseen ir al (Hospital) Samco, usan la Verde; se decidió suprimir la línea Roja siempre considerando que ese recorrido es absorbido por otros ramales”, indicó para cerrar. Reorganización En otro tramo del diálogo que Martín Merlo mantuvo con El Litoral, adelantó que cuando se tomó esta decisión, aún no se había anunciado el refuerzo económico que Nación prometió para desahogar los altos costos que las empresas abonan por el servicio de transporte público de pasajeros. “Pronto habrá novedades sobre este tema; mientras tanto estamos reorganizando todo porque somos los primeros interesados en garantizar la movilidad, pero realmente el funcionamiento de la C Roja era insostenible”, insistió el gerente. A raíz de esta decisión -que indudablemente afecta la cotidianidad de los santotomesinos-, sería convocada la Comisión de Transporte de Santo Tomé para tratar la cuestión y solicitar que la misma cite a las autoridades de Continental para conocer más detalles de esta medida. Esto sería determinante, ya que la salida de la C Roja ya generó serios problemas en la circulación de los vecinos del sur de la ciudad, principalmente en horas de la mañana, cuando hay una alta demanda sobre todo de estudiantes que se dirigen a los establecimientos educativos locales. En torno a este último aspecto mencionado, Merlo anticipó que se están acomodando los horarios de la C Negra para que pueda dar el servicio a estos usuarios que hoy tienen dificultades para moverse antes de las 7 de la mañana. La línea C Roja de Continental era utilizada por entre 40 y 100 personas por día. Genera unos $ 2.500 por jornada laboral. Contaba con un sólo empleado, que hacía dos vueltas a la mañana, dos al mediodía y dos a la tarde.