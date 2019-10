Leguizamón jugará ante Estados Unidos su último partido con Los Pumas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tercera línea, ante los norteamericanos, tendrá su test número 87 con la camisea de Argentina, igualando la línea de Felipe Contepomi, y quedando muy cerca de Agustóin Creevy.

Ante el seleccionado de Japón, allá por abril de 2005 en la vieja cancha del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, Juan Manuel Leguizámon hacía su debut con la camiseta de Los Pumas, con una contundente victoria ante los nipones por 68 a 36.

Mañana, 9 de octubre de 2019, catorce años después, “Legui” tendrá su despedida en Los Pumas, en el Mundial que se disputa en el país, cuyo seleccionado lo hizo debutar.

“Mañana será mi último partido de Los Pumas, algo que lo definí junto a mi familia y también mis compañeros”, comenzó diciendo el santiagueño en conferencia de prensa.

“Por suerte jugué muchos años, así que es complicado elegir una o dos cosas. Estos días sí fueron bastante difíciles, con muchas cosas en la cabeza, pero traté de enfocarme en el presente, que es Estados Unidos. Como equipo debemos tener un gran partido y ojalá podamos salir de la cancha riéndonos, abrazándonos y un poco más contentos. Ese es el objetivo”, aseguró Leguizamón y agregó: “Lo otro, son cosas de la vida, y soy un afortunado con las cosas que me tocó vivir en estos últimos quince años, al servicio de Los Pumas, poniéndome muchas veces la camiseta...soy un agradecido. Pero necesitamos irnos del mundial, al menos pudiendo mostrar en la cancha nuestro sistema de juego y todo el plan que tenemos”.

La vigencia

Cambio de entrenadores, retiro de jugadores y camadas nuevas que se incorporaron, fueron algunos de todos los procesos que le tocó vivir al jugador surgido en Santiago Lawn Tennis. Y reflexionó: “Uno cuando hace las cosas con pasión, amor y un poco de locura. Jugar con la camiseta de Los Pumas, genera una motivación por sí sola. Desde chico soñé con ponérmela, con vivir momentos como los que me tocó. Tuve la fortuna que desde Santiago un día recibí un llamado a Los Pumas. La parte pasional que tenemos, más allá de la disciplina de cada uno, es lo que me llevó a estar estos años acá y estar siempre al servicio del equipo. Con los años entendes los roles que una va teniendo, adentro o afuera de la cancha, teniendo en cuenta que lo más importante es el equipo. Secretos no hay, es didicarse con amor y pasíon a seguir cumpliendo con ese sueño permanente vivía”.

Lo que viene: “No tengo definido mi futuro, tal vez siga jugando un poco más”.

“Corcho” sobre “Legui”

Juan Martín Fernández Lobbe habló del amigo que se retira.

* “Como compañero, como persona que tenés dentro del equipo, no puedo pensar en alguien mejor. Puso siempre a Los Pumas por arriba de todo. Sus decisiones fueron por este equipo, lo que hizo en los entrenamientos o adentro de la cancha, fue por esta camiseta, y se merece todas las palabras lindas que van a decir y mucho más. Fue un placer haber compartido, incluso el mismo puesto, así fue como nos transformamos en hermanos. Y estas son las cosas más lindas que te da este deporte, las relaciones humanas, que son las que quedan para toda la vida, y no tienen precio”.

* “Ojalá que todo jugador de rugby tenga la posibilidad de tener alguien así al lado.

Como entrenador, siempre dije que si había respeto y diciéndose las cosas de frente, era fácil pasar de jugador a entrenador. Pero con él es con quien más me costó, porque hay demasiadas emociones involucradas, y no es fácil, sobretodo a nosotros los latinos, controlarlas. Así que no es fácil decirle a una persona que ves que se entrega al 100% en cada cosa que hace, que tal vez no va a jugar, y al siguiente lo mismo. Fue el único caso, desde que soy entrenador que me costó mucho”.