Martes 08.10.2019

10:46

Elecciones 2019

Debate presidencial: qué podrán hacer y qué no los candidatos

Habrá un minuto de "tema libre" y no podrán aludir al otro. Además de que habrá entre 45 y 60 segundos de "tema libre" por candidato, se conoció que cada uno de ellos podrá contar con 15 colaboradores. También se definió el orden de participación.

Se conocieron detalles del debate presidencial. Cuánto tiempo hablará cada uno, en qué orden, quiénes puede estar en la tribuna o en el camarín, quién modera. Los representantes de los candidatos presidenciales se reunieron este jueves, durante dos horas y media, para avanzar con la letra chica de los dos debates presidenciales, que tendrán lugar el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral (en la ciudad de Santa Fe) y el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA (Capital Federal). Tenés que leer Debate presidencial: Definen duración, temas, modalidad y moderadores Uno de los puntos de acuerdo fue con qué metodología definirán el orden de aparición, aunque habrá suspenso sobre la secuencia hasta último momento. Esto es porque se decidió que recién 24 o 48 horas antes se sorteará el orden que tendrán los candidatos en cada bloque temático. Fue un pedido de los representantes de Mauricio Macri para que nadie pueda definir su estrategia en función del atril que le toca. Hacia fines de septiembre también se sorteará el orden de aparición en el spot publicitario y el lugar que ocuparán en el escenario. A la reunión asistieron los portavoces de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurion (Frente Nos) y José Luis Espert (Despertar). Los partidos definieron los invitados para cada encuentro. En Santa Fe cada candidato tendrá 15 colaboradores en la tribuna, cinco en el camarín y otros cinco en el salón. En la Capital Federal se sumarán cinco más a las gradas. También decidieron que los candidatos tendrán entre 45 segundos y un minuto de tema libre para presentarse al comienzo del debate, aunque sin interpelar a otro. Hasta ahora, nadie se bajó de la contienda. "Hay excelente predisposición", aseguraron los organizadores. Cerca de Fernández, que al comienzo de la campaña a las PASO había criticado el formato, reiteraron: "Por ahora Alberto va a participar". Cerca de uno de los principales postulantes cuestionaron: "Todo indica que van a ser los cuatro candidatos más chicos contra Fernández y Macri". Otro representante de uno de los presidenciables preguntó: "¿Qué hacemos si uno se baja?". La duda es si evidenciar la silla vacía con un silencio o repartir el tiempo entre el resto. El principio, hay agendadas tres reuniones más con los representantes de los candidatos. Aún queda pendiente definir los moderadores del encuentro, la cantidad de temas que habrá (hasta ahora hay cuatro por debate, pero Lavagna pidió un quinto tópico) y la definición de los "ayuda memoria" que podrán tener, o no, en el atril. En la ultima reunión preparatoria está previsto redactar el reglamento. Con información de La Nación