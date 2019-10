"Independiente del Valle es el mejor equipo de la Sudamericana"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.10.2019

13:32

De todos modos, aclaró que “los dos equipos que la jugarán, son justos finalistas”. También habló de lo que significó la victoria del domingo ante el rival de todos los tiempos.

Jonathan Botinelli, uno de los referentes de Unión, dialogó con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y dejó algunas frases interesantes y hasta polémicas. El zaguero valoró haber ganado su primer clásico: “Hasta el momento había disfrutado y sentido un clásico, pero no sabía qué se sentía cuando lo ganabas”, reveló. Y también dejó un concepto contundente sobre el rival de Colón en la final de la Copa Sudamericana: “Es el mejor equipo de la Copa”, señaló.



“Hace dos años y medio que estoy en Santa Fe y no me había tocado ganar el clásico, habíamos empatado los dos anteriores que jugamos. Era una cuenta pendiente personal y por suerte la pudimos saldar. Es especial ganar un clásico santafesino, porque uno se va poniendo más grande, le van quedando pocas batallas y quizás uno lo va disfrutando un poco más. Es algo único, porque hasta el momento los había disfrutado y sentido, pero la sensación que me faltaba era ganarlo. Lo había vivido al clásico, pero no ganado. Antes del partido, lo hablábamos con Yeimar (Andrade), teníamos esa cuenta pendiente con la gente, porque más allá de haber conseguido muchas cosas nos faltaba ganar un clásico”, contó ‘Boti‘.



* La dupla con Yeimar: “Nos acoplamos muy bien, hace mucho que venimos jugando juntos y prácticamente ya jugamos de memoria. Uno le aporta al otro. Somos complementarios. El aporta el físico, cobertura y la velocidad que, quizás, diez años atrás lo hacia yo, cuando por ejemplo jugaba con el Gallego Méndez. Cuando van pasando los años, uno le va esquivando a los roces, o evitando los choques, porque uno lee cómo puede suceder la jugada. Son cosas que uno va mutando en su juego. Lo mejor de todo es que nos complementamos bien y lo mas importante es que la base de la defensa que se mantiene”.



* El partido contra Diego: “Uno no cae que va a estar enfrentando al equipo de Maradona. No tuve la suerte de conocerlo y tampoco de enfrentarlo, menos de tenerlo de mi lado. Va a ser una experiencia única y nueva. Sinceramente, no sé cómo puedo reaccionar en la cancha cuando lo vea. Lo mínimo que le daría a Diego sería un abrazo y un beso. Cuando se acerque la fecha, seguramente pensaré como actuar cuando lo tenga en frente. Nunca imaginé que con 35 años iba a tener la chance de enfrentarlo, porque nunca pensé que iba a dirigir en el fútbol argentino. Nos toma de sorpresa a todos. Espero que Diego le haga bien a todos: a Gimnasia, y a nosotros que nos haga mejor equipo”.



* Su ida y vuelta: ¿qué pasó?: “Fue raro. Cuando terminó la temporada yo tenía la renovación acordada. Me fui de vacaciones y salió el comunicado del club que no iba a seguir, pero 15 días después, desde el club se comunicaron con mi representante para retomar las negociaciones y mucho no tuvimos que hablar. Yo siempre manifesté mis ganas de seguir en Unión, porque estaba contento con lo que el club me estaba ofreciendo como jugador...”.



* La eliminación ante Independiente del Valle en la Sudamericana: “No tengo bronca, porque hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, quizás no estuvimos a la altura porque nos faltaron detalles. Hemos competido, creo yo, con el mejor equipo de la Copa Sudamericana, fuimos al único equipo al que lo eliminó por penales, al resto los eliminó directamente. Fuimos uno de los pocos que le ganó y creo que le ganamos con autoridad. No es bronca, hay que aprender para que en la próxima copa podamos sortear la primera fase. Los dos que llegaron son justos finalistas, por algo están ahí”.



Más frases



* “Madelón me dio la tranquilidad de ser yo y de dejarme jugar a mi manera”.



* “Mi mayor ídolo era Blas Armando Giunta, pero no porque sea de Boca, sino porque Giunta salió de San Lorenzo. Cuando me inicié, él fue mi mayor referente. Después, ya como defensor, miré a Samuel, que fue mi mayor exponente, al igual que Ayala o Heinze”.



* “No creo que con este triunfo hayamos salvado el año. Fue un mimo y un regalo para la gente porque sentíamos que pedían a gritos ganar este partido”.



* “No podemos decir que salvamos el año, porque si vos querés lograr cosas importantes, tenés que dejarlo atrás y focalizarnos en nuestro objetivo, que es ingresar a la Copa Libertadores y asegurarle al club, como mínimo, 6 partidos a nivel internacional”.