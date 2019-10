Más de 100 toneladas de restos de petróleo invanden las playas de Brasil

Restos de petróleo que fueron empujados a la orilla por las olas, amenazan algunas de las playas más espectaculares del nordeste de Brasil. Las autoridades recogieron unas cien toneladas de crudo en más de un centenar de playas desde que aparecieron las primeras señales del desastre, a principios de septiembre.

El origen del crudo es un misterio. Lo que se sabe por el momento es que no es petróleo producido en Brasil ni vendido en este país, según los análisis realizados por la petrolera estatal Petrobras. Los ambientalistas han suspendido la suelta de tortugas en el mar tras la muerte de varias de ellas. El daño ambiental no fue evaluado por el momento.

Em Sergipe, vistoriando o local de óleo nas praias. Desde 02 /setembro as equipes do IBAMA e ICMBIO, junto aos 42 municípios, marinha e demais órgãos no recolhimento de mais de 100 toneladas de borra de petróleo. pic.twitter.com/MKpVp99NUe