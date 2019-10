https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.10.2019

15:52

El Ejecutivo emitió Letras que serán suscriptas por el FGS. Los intereses serán pagados por el próximo gobierno.

Más de $ 15.000 millones El gobierno vuelve a financiarse con el Fondo de Garantía de Anses El Ejecutivo emitió Letras que serán suscriptas por el FGS. Los intereses serán pagados por el próximo gobierno. El Ejecutivo emitió Letras que serán suscriptas por el FGS. Los intereses serán pagados por el próximo gobierno.

El gobierno decidió volver a sacar dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para financiar la gestión, por el equivalente a unos 15.500 millones de pesos.

Las dos letras colocadas el lunes 7 de octubre tienen vencimiento en abril, por lo que deberán ser pagadas por el próximo gobierno nacional que resulte electo el domingo 27 de este mes.



La decisión fue oficializada este martes a través de la Resolución Conjunta 65/2019 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas publicada en el Boletín Oficial.



La administración de Mauricio Macri dispuso la emisión de Letras del Tesoro en pesos con vencimiento el 1° de abril de 2020 a ser suscriptas a la par por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por un monto de hasta 12.000 millones de pesos.



Esa letra devengará intereses a la tasa Badlar para bancos públicos más 500 puntos básicos.



La tasa se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de treinta (30) a treinta y cinco (35) días de más de un millón de pesos.



Se emitió un certificado que fue depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (Ccryl) del Banco Central.



En paralelo, se dispuso la emisión de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento el 1° de abril de 2020 a ser suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por un monto de hasta 57.133.953, equivalente a unos 3.428 millones de pesos al tipo de cambio actual.



El precio de suscripción es de 962,65 dólares por cada valor nominal original de 1.000 dólares.



Esta letra tendrá amortización íntegra al vencimiento; y la tasa de interés será de un cupón cero (0) a descuento.



El pago de la semana



En otro orden, el gobierno deberá enfrentar esta semana vencimientos de deuda por alrededor de 600 millones de dólares y utilizaría reservas del Banco Central para hacer frente a esos compromisos.



La lista de pagos empieza con el vencimiento del cupón del Bonar 2020 (AO20), que llega a U$S 117,8 millones, y terminará el viernes, con el pago de la Letra del Tesoro U1109 que, luego del reperfilamiento compulsivo, implica un desembolso de otros U$S 464 millones.



>>> Retiro de los bancos

Los bancos perdieron U$S 9.250 millones en depósitos durante septiembre, ya que bajaron de U$S 30.630 millones a fines de agosto a U$S 21.380 millones, según el informe monetario difundido por el Banco Central.

Al cumplirse un mes desde que se impuso el control de cambios, el informe del BCRA señala que los depósitos en dólares “finalizaron septiembre en un nivel de U$S 21.380 millones, tras alcanzar tasas de caída superiores al 3% diario durante los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre”.

El informe de la entidad agrega que “el retiro de depósitos en dólares se redujo a valores diarios cercanos al 0,4% del stock hacia finales de septiembre”.



>>> Reperfilando

El Ministerio de Hacienda modificó la resolución que postergó el pago de vencimientos de los distintos tipos de Letras del Tesoro (Letes), de modo de posibilitar el desdoblamiento de las Letras Capitalizables en Pesos (Lecap) de su prórroga para negociarlos individualmente en el mercado secundario de capitales. Se dispuso que los tenedores de los títulos representativos de deuda pública que integra esa medida, podrán aplicar esos títulos a partir de la fecha de su vencimiento original, para la cancelación de las obligaciones previsionales.