Martes 08.10.2019 - Última actualización - 18:43

18:36

Argentina eliminada en primera ronda Pichot habló de la eliminación de Los Pumas y reconoció que "es un golpe muy duro"

El ex medio scrum de la Selección argentina Agustín Pichot, actualmente vicepresidente de World Rugby, dijo que la eliminación de Los Pumas en la primera ronda del Mundial de Japón "es un golpe muy grande".



"No soy el más indicado para hablar sobre la actualidad del rugby argentino. No hay que escaparle a la realidad: no se logró el objetivo", expresó Pichot en declaraciones a Radio La Red.



El ex capitán de los Pumas comentó que "después el análisis más fino tiene que venir del análisis posterior y la UAR también hará el suyo y una autocrítica lógica como se hace siempre".



Los Pumas se quedaron afuera del Mundial en la primera rueda luego de perder ante Francia e Inglaterra y ganarle a Tonga, aunque resta jugar con Estados Unidos.



En cuanto a si la producción de Los Pumas puede llegar a ser un "fracaso" por venirse en primera ronda, Pichot explicó que si se menciona de esa manera "es apocalíptico".



"Si decís frustración parece que estás tratando de amortizar el golpe, si decís desilusión parece que estás edulcorando un mal momento. Yo creo que está clara la palabra y es que no se cumplió el objetivo. No creo que haya mucha vuelta. Cuando no cumplís el objetivo, es simple. No es algo que sea catastrófico. Es un golpe muy grande", afirmó.



En cuanto a la final de Jaguares en el Súper Rugby y la eliminación prematura en el Mundial, Pichot dijo que "son dos cosas distintas", y en ese sentido reconoció que él nunca jugó las dos competencias "en un mismo momento".



"Creo que el equipo lo ha dicho: no están conformes. Si tiene que ver el Super Rugby lo tendrán que hablar (Mario) Ledesma y (Gonzalo) Quesada. Hace falta un análisis para aprender de lo que viene. Eso es lo más saludable para el rugby argentino. Ni es todo tan espectacular como hace dos meses ni tan catastrófico ahora.



Obviamente que el objetivo más importante era clasificar en un Mundial", sentenció.



