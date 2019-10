Gonzalo Nannis apuntó contra "El Pájaro" Cannigia en defensa de Mariana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mariana Nannis publicó en su cuenta de Instagram diversos mensajes que le habría enviado su ex marido. En tanto, Gonzalo Nannis dijo que vio a su hermana golpeada cuando peleaba con Caniggia.

Mariana Nannis volvió a la pelea y, luego de algunos días de tranquilidad, usó su nueva cuenta de Instagram para postear varios chats donde -según la mujer- muestra las amenazas que recibe de su ex marido, Claudio Paul Caniggia.

Nannis asegura que, bajo la cuenta trucha Pedro77777yu, CPC (así, por sus iniciales, llama al padre de sus hijos) la estaría agrediendo para que no hable más en los medios: “Te estás metiendo en quilombos”, “Cortala con esta locura”, “Te voy a denunciar”, se lee en las capturas subidas por la madre de los mellizos Alex y Charlotte Caniggia.

Según las imágenes que sostiene Nannis, Claudio la amenaza con enviarla presa y declararla insana. “Sigue escribiendo y ni le contesté un mensaje. Es un psicópata”, señala Mariana sobre una de las capturas, donde se lee: “Nadie te toma en serio ni a vos ni a los chicos. Hacen el ridículo".

Foto: Captura de pantalla

La pareja menciona en los chats a Valeria, la supuesta hija de Axel, nieta de ambos: “Si Vale habla, estás hasta las pelotas”, le advierte el ex futbolista, quien asegura que su ex esposa tiene trolls que utiliza en su contra. “Andá a comerte un macho en vez de escribirme. No sabés la info que me llegó con fotos. Estás al horno, Claudio Paul. Al hornooooo", responde la rubia.

“Nadie te va a creer, toda la prensa sabe que estás loca. Sofía (Bonelli, su actual pareja) se defendió de tus locuras”, asegura el mensaje original, a lo que Nannis contesta: “52 años y tan pelotudo. No te das cuenta que lo único que quiere es hacerse famosa, por eso habla con la prensa. Si no estaría calladita la boca. Hizo todo público para que la conozcan”.

Lejos de tranquilizarse, la pelea toma un tono cada vez más agresivo entre ellos y en los chats se responden con agresiones mutuas: “Pensá un poco, ¿o la droga te quemó todas las neuronas?, le dice ella. “¿Querés que hable? No la metas a Charlotte que ya bastante la enfermaste”, le retruca él. “¿Querés que cuente lo que te jode en serio?”, le pregunta Nannis, a lo que el supuesto ex futbolista responde: “No tenés nada. Estás loca y enferma. Ya enfermaste a los chicos. Vas a terminar muerta. No vas a bancar todo lo que estás armando”.

Ante este mensaje, Nannis agrega un textual propio sobre las palabras de denuncia: “Me amenaza de muerte: que conste y que esto quede, si me pasa algo es por este tipo y el mafioso de (Fernando) Burlando y todos los que hacen negocios con mi marido. Son mafia”.

“Los chicos saben que estás re loca. A vos te dicen todo que sí pero ellos me apoyan y vos lo sabés pelotuda”, le escribió el ex delantero de la Selección argentina, mientras Mariana contestó: “Andá a ser feliz con tu puta. Si fueras tan feliz no me estarías escribiendo. No hay droga que te haga borrar toda la mierda que nos hiciste a tu familia 30 años”. “Esa es tu bronca, que yo soy feliz. Andá a coger a ver si te calmás”, sostiene el hombre en el chat.

Finalmente, llega una despedida entre ellos en los mensajes que, lejos de calmar las aguas, potencia y deja más en evidencia la mala relación entre ellos: “Chau enferma mental”, escribe él. “Chau drogadicto”, responde la mujer.

Por último, Mariana sube una captura donde desde la cuenta se afirma que no es Claudio Paul Caniggia. Mariana, sin titubear, asegura: “Miren lo que pone, se vende solo”.

Y tras que éramos pocos...

El hermano de Mariana Nannis contó su versión de los hechos sobre la disputa entre su hermana y su cuñado Claudio Caniggia; dijo que ella lo llamó cuando Caniggia la golpeó. El staff de Tarde Pero Temprano conversó con Gonzalo Nannis a través del móvil del programa, acerca del polémico divorcio entre su hermana Mariana Nannis y Claudio Caniggia. Gonzalo reveló que Mariana lo llamó una de las veces que peleó con Caniggia y la vio golpeada. El hermano de Mariana Nannis reveló secretos familiares Gonzalo Nannis arremetió contra su hermana y Claudio Caniggia Mariana Nannis y Alexander durísimos contra Claudio Caniggia La novia de Claudio Caniggia reavivó la polémica con Mariana Nannis ‹ › Además, expresó que apoya a su hermana y que se presentaría como testigo si ella se lo pide. Respecto a las nietas que Mariana no reconoce, aseveró que no son hijas de Kevin Axel Caniggia sino de Nieves, su mujer.



Con información de Canalnet.TV, Infobae e Instagram