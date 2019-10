Los Pumas y Leguizamón se despidieron con una victoria del Mundial de Japón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



Los 24377 espectadores fueron testigos de lo que fue la actuación más compacta del seleccionado argentino de rugby a lo largo de toda la competencia. Ahora el foco estará puesto en Francia 2023.

No fue el comienzo de los tres partidos precedentes. De entrada nomás, la fila rumbo a la cancha, no fue encabezada por el capitán Pablo Matera. Esta vez, al frente estuvo Juan Maniel Leguizamón, quien hoy jugó su último partido con la camiseta de Los Pumas, el número 87, igualando la línea de Felipe Contepomi.





La victoria quedó en manos argentina por 47 a 17. Un trámite que en ningún momento, corrió riesgos de quedar en manos que no fueran las celestes y blancas.





El partido





Hubo diez minutos de análisis entre los dos equipos. Estados Unidos tomó la iniciativa con un ataque que fue “desactivado” por una impecable pesca de Guido Petti.





Hasta que llegó la primera acción ofensiva de Los Pumas que lo tuvo a Bautista Delguy como protagonista. El “correcaminos de Burzaco”, no llegó al ingoal de Estados Unidos por muy poco. Inmediatamente después, hubo penal para Argentina. Matera eligió scrum, y Ezcurra, desde la base alcanzó a apoyar el try, pero fue anulado por una infracción previa del capitán argentino.





Estados Unidos intentaba, pero con pocas ideas. El partido se tornó desordenado por algunos minutos, hasta que Los Pumas volvieron a “tomar la batuta” del encuentro.





El cordobés Juan Cruz Mallía, cortó la línea de backs en dos oportunidades. La segunda, casi a los 20 minutos, fue la más efectiva, porque terminó conectando un pase con Nicolás Sánchez para que el 10 corra y apoye el primer try del equipo de Mario Ledesma. Jugada que él mismo completaría con la conversión.





Cuatro minutos después, otra vez apareció en acción el apertura tucumano, poniendo un kick sutil por detras de la defensa “yanqui”. Uno de los que presionó esa patada, fue Joaquín Tuculet, quien terminó “apurando” a Mike Te´o, lo hizo perder el control de la pelota y apoyó el segundo ensayo argentino.



Los Pumas en el primer tiempo, tuvieron algo que casi no se vió en los partidos anteriores: efectividad. Llegar a zona de riesgo rival, y volver con puntos. Y eso ocurrió a los 35 minutos, cuando nuevamente Joaquín Tuculet logró un nuevo try.



Sobre el final del primer tiempo, llegría el descuento para los norteamericanos, por intermedio de su capitán, el wing Blaine Scully.



Final de los 40 iniciales con el resultado a favor de Los Pumas por 19 a 5. Lo único que se esoeraba, era que no ocurra lo mismo que ante Tonga...



Los Pumas - Estados Unidos

El complemento





Poco tiempo pasó para que Los Pumas apoyaran el primer try en esta etapa. Lo hizo el cordobés, Juan Cruz Mallía. Pero todo se gestó desde el ingoal argentino, donde Bautista Delguy (de lo mejor del equipo), salío jugando y corrió hasta la mitad de cancha, generando lo que luego sería el cuarto try argentino.







De a poco, el seleccionado argentino empezó a encontrar más espacios con cosas simples: dando pases correctos y teniendo buenas carreras. Así llegó el segundo try de Mallía, quien volvió a cortar en la defensa de Estados Unidos para llegar hasta abajo de los palos.





A los diez minutos, el primer cambio en el equipo nacional. Ingresó Marcos Kremer y salió el capitán, Pablo Matera, quien de esa manera jugó el último partido con Los Pumas, antes de partir rumbo a París, para sumarse al Stade Francais.





También Ledesma dispuso el cambio de toda la primera línea, entre ellos, lógicamente, Agustín Creevy, quien llegó ahora los 89 test con Argentina.





Juan Manuel Leguizamón, no pudo macar ningún try en su despedida, pero se dio el gusto de robar un line, y tras ellos, pelota simple que llegó a la punta, y Santiago Carreras asistió para adentro a Jerónimo de la Fuente (que quedó como capitán tras la salida de Matera) quien llegó al ingoal estadounidense.





En la mitad del complemento, cuando llegó al descuento el seleccionado de Norte América, Ledesma y su staff de colaboradores ya habían realizado todos los cambios.



A falta de diez minutos para que temrine el partido, algo que se repitió en muchas oportunidades: juan Cruz Mallía volvió a cortar por el centro de la cancha. Y esta vez, habilitó a Gonzalo Bertranou, el medio scrum que llegó el lunes a la concentración Puma, en reemplazo del lesionado Tomás Cubelli.





Sólo quedaba tiempo para una cosa más: que Juan manuel Leguizamón llegue al try. Algo que lamentablemente no ocurrió, más allá de que lo buscó incansablemente a lo alrgo de todo el partido, porque “Legui” no salió, prefirió estar hasta el final adentro de la cancha con la camiseta de Los Pumas.







Final del partido con victoria por 47 a 12 para Argentina (Estados Unidos marcó un nuevo try cuando el “gong” ya había sonado). De esta manera, los dirigidos por Mario Ledesma, se fueron un poco más contentos de Japón. Ahora, el foco deberá estar puesto en el Mundial de Francia 2023.