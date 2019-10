Tristán Ulla Presenta "Málaga"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El integrante de La Cruda y Santos de Goma presentará su segundo material solista, ya disponible en plataformas digitales. En la ocasión contará con la presencia de Carlos “Patán” Vidal en piano. En diálogo con El Litoral, Ulla habló sobre esta nueva apuesta.

El jueves desde las 22, en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572, con entrada libre y gratuita), el guitarrista y cantante Tristán Ulla presentará en vivo “Málaga”, su segundo disco solista, compuesto durante siete años en su estadía en España; el mismo ya está disponible para su escucha en plataformas.

En la ocasión estará acompañado por Javier “Mono” Farelli (batería), Alexander Russell-White (bajo), (Ale Papini (guitarra y coros), Yamil Isaac (guitarra) y el legendario músico nacional Carlos “Patán” Vidal (piano). Como invitado especial estará Leonardo Moscovich (guitarra).

La jornada comenzará con la presentación de El Color de las Cosas, nueva propuesta de Milagros de Pró.

Antes del concierto, El Litoral dialogó con el artista sobre estas canciones que unen tiempos y continentes.

Años ibéricos

—¿Cómo fue el proceso de “Málaga”?

—Estas canciones están dentro de un montón de canciones que estuve componiendo durante muchos años, que pasaron desde el primer disco. En ese interín compuse como cuatro discos, no es por mandarme la parte. Bromeo un poquito porque tengo uno de reggae, uno soul, uno súper rockero... Desde que llegué a España me compré una compu y como no conocía a nadie me concentré en aprender a usar la informática musical y a autoproducirme. Cuando trabajás con productores se aprenden caminos para la composición, para llegar a determinados sonidos, armonías. Pero trabajé con un solo productor en España, cuando grabamos el segundo disco de Santos de Goma.

Elegí estas canciones y esperé a tener unos pesitos para poder mezclarlo con alguien en quien sienta confianza y conformidad como es Mario Breuer. Me encanta escuchar bien la música: escucho vinilos en buenos parlantes, canjeé una Telecaster por 200 vinilos. Por eso soy exigente con el audio.

Estas canciones están compuestas en Málaga; excepto “Voy por Guadalupe”, que está en el primer disco en vivo.

—Que se grabó en el Centro Cultural Provincial.

—Quise hacer una versión en estudio, aprovechando que grabó Patán Vidal los pianos, pensé que estaría buenísimo escuchar pianos de él en “Voy por Guadalupe”. Efectivamente suena a lo que me imaginaba, souleó los pianos. También grabó en “Espiritual”, en “Tornasolado”.

En las teclas

—¿Cómo llegaron a colaborar?

—Nos conocimos a través de Maxi Valldeneu, un guitarrista de acá que vive en Chicago, que le estaba coproduciendo el disco “Insomnia In The Loop” a Patán junto a Daniel Melingo. Un día que estaba Maxi en Santa Fe me pidió usar el estudio de mi casa, le dije que venga, sin cobrarle. Vino Patán a terminar de editar, el último día quedó libre y terminó grabando conmigo, le conté que estaba con mi disco.

Cuando hubo que grabar las baterías y los bajos nos fuimos a MCL Records en Buenos Aires, y lo llamé a Patán para terminar de grabar. Lo pasé a buscar, nos fuimos a lo del “Tanito” (Luciano) Farelli y estuvimos toda una tarde grabando. Al otro día volvimos a grabar en MCL después de las baterías y los bajos, a cargo del Mono y Alex.

Hay unas canciones donde el Tavo Cortés de Sig Ragga grabó teclados. Es un apasionado, muy talentoso. Grabó en tres o cuatro canciones; había una “Ser feliz”, a la que no podía terminar de encontrarle la vuelta: era que faltaba un sonido de teclado, y me abrió la puerta para terminarla. El Tavo venía con un bolsito con accesorios de percusión: huevitos, panderetas, y arrancaba a grabar por ahí, después se ponía con los teclados; tiene muy ben gusto, se compenetra mucho. Su aporte fue muy importante.

Más equipo

—Tuviste colaboraciones en las guitarras.

—Leo Moscovich grabó slide en “Espiritual”, Maxi Valldeneu grabó unos solos que están muy buenos, en “Tornasolado”, “Espiritual” y “Quedate a mi lado”. Nico González, guitarrista de Sig Ragga grabó también unas guitarras, Pablito Somaglia unas poquitas también, pero muy lindas, en “Ser feliz”. Y Yamil Isaac, que grabó en “¿Para qué?”.

Después tuve coristas femeninas: Agostina Arnold, Flopa Suksdorf y Alejandra Papini.

—Un dream team juntaste... en el tiempo.

—Sí, en el tiempo: me llevó mucho hacerlo. Eran muchas canciones, me terminé decidiendo por estas y les puse todas las fichas. Pero al resto las voy a concretar en algún momento.

—¿Qué se viene para el show?

—Armé una linda banda. Viene el sonidista de Gustavo Santaolalla de muchos años, Pablo Navarro. Es un tipo sencillo; lo conocí en un show de Supervielle, quedamos en contacto, también fue sonidista de Bajofondo. Cuando vino Santaolalla (que estuvo buenísimo), me estaba yendo, pregunté por Pablo y nos reencontramos. Cuando cerré lo del show, lo llamé, le gustó el disco. Viene Quique Ibarra también, el que le hizo la puesta en escena a Catupecu Machu, a hacerme luces, y realizó el diseño gráfico del disco junto al “Chino” (Diego) Lenarduzzi.