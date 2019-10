https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.10.2019 - Última actualización - 13:02

10:06

El presidente de Unión recibió una citación para presentarse en el Juzgado Federal de Santa Fe hoy por la mañana, a prestar declaración indagatoria por el delito de retención indebida de tributos.

Después de la euforia del clásico Citaron a Spahn por una nueva causa federal El presidente de Unión recibió una citación para presentarse en el Juzgado Federal de Santa Fe hoy por la mañana, a prestar declaración indagatoria por el delito de retención indebida de tributos. El presidente de Unión recibió una citación para presentarse en el Juzgado Federal de Santa Fe hoy por la mañana, a prestar declaración indagatoria por el delito de retención indebida de tributos.

El presidente de Unión, Luis Spahn, fue citado para presentarse en el Juzgado Federal de Santa Fe a las 10 de este miércoles, para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que le sigue el doctor Reinaldo Rodríguez.



El máximo dirigente rojiblanco está siendo investigado por el fiscal Gustavo Onel por el delito de retención indebida de tributos. Es decir, se sospecha que no pagó los correspondientes aportes de empleados.



A la salida de los tribunales federales, Spahn manifestó a la prensa que “vinimos a ponernos en conocimiento por esta situación. No hay evasión ni tampoco elusión, la causa es por apropiación indebida de retención a las ganancias. En esto quiero dejar en claro que la contabilidad del club siempre declaró los impuestos que debía y los fue cancelando en oportunidad de tener los recursos. Sobre si fueron cancelados me interioricé este año, cuando se empezó a comentar esto, no lo sabía antes, pero ya fueron cancelados con sus respectivos intereses. En cuanto al monto, es aproximadamente un millón y medio de pesos, pero repito que ya está cancelado”.



El presidente rojiblanco agregó que “le quiero decir al unionista que nunca hubo evasión, que se declaró que debíamos ese impuesto y se canceló. Si lo hicimos dentro de los términos correctos o no, es algo que tendremos que analizar administrativamente. El club trabaja sobre presupuestos que son acotados, y hemos tenido una responsabilidad futbolera de privilegiar la ilusión de la institución por sobre hacer una excelente administración. Hace 10 años me llamaron del club, yo no quería ser dirigente, y la verdad es que debí hacer una asamblea para que los socios decidan si querían un club mejor administrado o que revierta una situación futbolística e institucional en caída. No lo hice sino que interpretamos de acuerdo a la sensación que recogimos, que los socios querían que salgamos del pozo. Para eso hay que manejarse como se hace en el ambiente del fútbol: un poco informal y no tan cumplidor en el aspecto de las obligaciones”.

El caso se suma al que investiga el manejo de fondos de “Fútbol para Todos”, y al expediente en la Justicia provincial, que hace unos días generó allanamientos en la sede de la institución rojiblanca, en las oficinas de su empresa particular, y en los estudios de sus abogados.



Cabe recordar que en marzo último, varios espacios en los que suele desempeñarse Spahn fueron allanados por la Policía Federal. Los procedimientos respondieron a una orden de la jueza federal María Servini de Cubría, en el marco de una causa que investiga el manejo de fondos del programa “Fútbol para Todos”.



En aquella ocasión, el Club Atlético Unión informó en un comunicado: “Se brindó toda la información requerida, por cuanto se trata de cheques de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), emitidos en el marco del programa Fútbol Para Todos, y que fueran oportunamente descontados en la cuenta corriente de la firma Celestino Spahn SA, con obtención de las mejores tasas de mercado, con autorización de la Comisión Directiva, existiendo actas notariales que fueron presentadas ante las instituciones bancarias, lo que brinda certeza sobre lo expresado”.



Además, la Justicia provincial, el miércoles 11 de septiembre llevó a cabo seis allanamientos simultáneos en la ciudad, como parte de una causa penal por el delito de defraudación. Los procedimientos se hicieron en la sede del Club Atlético Unión, en una empresa y en cuatro viviendas particulares.



La investigación que encabezan las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza se inició a partir de dos denuncias, una de ellas formulada por la Inspección General de Personas Jurídicas y la otra por tres socios de la institución rojiblanca.