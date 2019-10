Barletta imagina una UCR unida para poder volver a ser opción electoral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El referente del sector Universidad respaldó la postulación de Carlos Fascendini como futuro presidente de la fuerza. Y propuso a Federico Pezz como uno de los delegados al Comité Nacional. Los desafíos y las discusiones pendientes en el partido.

El actual embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, apoyó la candidatura de Carlos Fascendini como futuro presidente del radicalismo provincial. El partido atraviesa un proceso de renovación interna que prevé cierre de listas para este viernes y elecciones, el 11 de noviembre. Aunque con matices, los diferentes sectores vienen sosteniendo la necesidad de promover una lista de unidad. En ese sentido, NEO, la agrupación que permaneció en el Frente Progresista, postuló a Fascendini como futuro conductor de la fuerza. La decisión causó algunos roces; Julián Galdeano, por ejemplo, advirtió que la unidad no se logra imponiendo un apellido, sino estableciendo un acuerdo global con todos los sectores. Aún así, el nombre del vicegobernador generó adhesiones como la de Barletta, uno de los referentes del sector Universidad.



En diálogo con El Litoral, el ex intendente de la ciudad recordó que la elección de autoridades se da “en cumplimiento de su carta orgánica y estatuto, planteando la legalidad como mecanismo para la renovación. Y entendemos que esa conducción debe surgir de una lista de unidad. A partir de la realidad que vive la UCR en la provincia, los distintos sectores a través de sus referentes han manifestado la intención de una sola lista. Esto, siendo responsables y reconociendo que el país está en un momento de elecciones presidenciales y atravesando una situación socioeconómica compleja. Ello nos motiva a hacer los mayores esfuerzos posibles para lograr la unidad, pero fundamentalmente pensando en el futuro”.



Barletta aseguró que “todos coincidimos en que necesitamos una unidad que trascienda la conformación de las autoridades partidarias, y nos permita enfrentar los próximos años. El radicalismo tiene que recuperarse para poder constituir junto a otros partidos políticos, un espacio que le permita ser gobierno nuevamente en la ciudad y la provincia”.

—¿Qué propuesta tiene su sector?



—No tenemos objeciones sobre la propuesta que hizo NEO sobre la figura de Fascendini. Creemos que Carlos es la persona indicada por su experiencia, por sus vínculos y contactos con todos los sectores. Así que aceptamos esa postulación. Y planteamos una representación de nuestro sector en los delegados al Comité nacional, a través de la figura de Federico Pez; un hombre del norte y ex legislador con experiencia. Sabemos que no será sencillo lograr la unidad y tampoco va a ser sencillo generar un espacio o un ‘Frente Amplio’ para enfrentar al peronismo en las próximas elecciones.



—¿Imagina un radicalismo que pueda ir unido en una instancia electoral?¿Cree que pueden reencauzarse en un mismo espacio los radicales que se fueron a Cambiemos y los que se quedaron en el Frente Progresista?



—Estoy convencido de que ésa es la tarea que tenemos. Pos supuesto, sé que es difícil; no es una cuestión de una conversación y ya está. Además, los vínculos que los distintos sectores tienen con otros espacios políticos son muy disímiles y no es sencillo unir... Pero no tengo dudas de que es el camino que tenemos por delante porque otra senda nos llevaría a repetir lo que ya vivimos en la provincia con un predominio del PJ por más de una década. En general, es lo que pensamos todos los dirigentes de la UCR. Tenemos que empezar, primero, por saldar nuestras diferencias; y luego o al mismo tiempo, establecer vínculos con otros sectores que pueden participar en un espacio muy amplio que tiene que ser generoso y que tiene que tener en claro los principios, objetivos e ideales. Porque tampoco se trata de unir para sumar votos. Se trata de que esa unidad tenga contenido y fortaleza.



—¿Cuál es la situación interna del sector Universidad? ¿Hay homogeneidad, reproches?



—Reproches no. Pero bueno, sí, como siempre ha sucedido dentro de nuestro espacio, en algunas cuestiones tenemos miradas diferentes sobre cuestiones que han pasado, pero preferimos pensar hacia el futuro teniendo en cuenta algunos errores que pudimos haber cometido e ir hacia una recomposición del sector. Es también un tema de debate y discusión, pero por supuesto, la prudencia indica que tiene que pasar algún tiempo para que cada uno encuentre con mayor tranquilidad cuáles son las mejores estrategias para volver a fortalecer el espacio. Ahora tenemos un tema que es prioritario y que son las elecciones nacionales; todas nuestras energías están canalizadas allí. Estamos convencidos de que el país necesita continuar con la actual política; esto no significa que no se reconozcan errores, pero no tenemos dudas de que la opción para no volver a la etapa de la corrupción es ratificar el actual modelo. Los temas más intestinos de nuestro espacio ya tendrán su momento para ser analizados.



— ¿Hay alguna conversación pendiente con José Corral?



—Con Corral hablamos ayer porque me preguntaba si iba a asistir al debate presidencial del domingo. Pero lamentablemente no podré, por una serie de compromisos asumidos en Uruguay que no puedo postergar. Extraño Santa Fe pero ya estoy volviendo.