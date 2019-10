https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.10.2019 - Última actualización - 14:01

13:58

El primero terminó con severas lesiones en el rostro. Ambos se acusan mutuamente.

Calles peligrosas Pelea feroz entre un taxista y un bombero El primero terminó con severas lesiones en el rostro. Ambos se acusan mutuamente. El primero terminó con severas lesiones en el rostro. Ambos se acusan mutuamente.

Un supuesto incidente por cuestiones del tránsito derivó en una feroz pelea entre dos automovilistas, uno de los cuales resultó con graves lesiones en el rostro.



El incidente en cuestión ocurrió en horas de la siesta del lunes. Uno de los involucrados es Marcos Leonel Perino (32), quien trabaja como taxista. La otra parte es un hombre (se desconoce su identidad) que trabaja como bombero, en el aeropuerto de Sauce Viejo.



Al respecto Perino dijo que “en Perón y bulevar hubo un primer altercado. Luego seguimos la marcha y empezamos a discutir de auto a auto. Después nos volvimos a encontrar en Sgo. del Estero y Freyre y allí pasó lo peor”



“El tipo se baja y comienza a patearme el auto. Yo me bajo también, pero entonces el sacó un palo del auto y me pega en la cara. Después se subió a su auto y se intentó escapar. Yo me puse adelante pero el tipo me choca y me lleva arriba del capot hasta Sgo. del Estero y San Lorenzo donde paró porque lo encerraron otros vehículos”.



Más adelante el taxista narró que “como pude llegué hasta el hospital Cullen donde el médico me dijo que tengo doble fractura de mandíbula, desplazamiento de piezas dentales y traumatismo en brazos y manos”.



La otra campana

Por su parte allegados al bombero dan otra versión de los hechos.



Éstos aseguran que el taxista fue quien los provocó y los encerró con su vehículo, en momentos que el bombero viajaba con su esposa y dos niños en busca de un médico porque uno de los chicos tenía fiebre.



Así las cosas, en la mañana del miércoles está cuestión fue abordada en los tribunales locales donde al bombero se lo imputó por “Lesiones graves dolosas”, se le retuvo el carnet de conductor por 60 días y se le impuso medidas cautelares alternativas.