Violó a la novia de su hijo, la encerró en la casa y se fue a jugar al fútbol

Un hombre de 41 años fue imputado hoy por “abuso sexual agravado” tras ser detenido por haber abusado sexualmente de la novia de su hijo de 18 años y luego encerrarla en una habitación de su casa para irse a jugar al fútbol, en un hecho ocurrido en un barrio humilde de la ciudad sureña de San Rafael.



Según confirmó hoy la policía de Mendoza, se trata de ‘Potoco‘ Ureta, quien fue imputado hoy por “abuso sexual agravado” y esta tarde fue trasladado a la cárcel de San Rafael.



La víctima es una joven de 18 años que se había ido de su casa ubicada en el humilde barrio Pobre Diablo y encontró asilo en la casa de su novio, en otro barrio humilde de San Rafael donde al momento del ataque no se encontraba.



“Me dijo que me iba a matar a trompadas, me agarró del cogote y me bajó los pantalones, yo le pedí que no lo hiciera, que no me lastimara”, describió la chica a la prensa, y explicó que luego de forcejeos muerta de miedo se rindió.



“Cuando vi que la reja estaba abierta salí corriendo, con las piernas abiertas porque me hizo mucho daño, le pedí ayuda a un vecino conté que me habían violado y llamamos a la policía”, relató.



Según dijo la joven en la denuncia, el agresor la atacó sexualmente, la encerró en un cuarto y luego se retiró de la propiedad, de donde pudo escapar y avisar a los vecinos y a la policía.



Efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y trasladaron a la joven hasta la Comisaría 38 donde recibió contención, y luego derivada al hospital local Schestakow donde la atendieron y confirmaron las lesiones en partes íntimas y excoriaciones en distintas partes del cuerpo producto del ataque sufrido y su defensa.



Según se informó, la detención del abusador se registró el domingo pasado en la localidad de Cuadro Benegas, donde el atacante se encontraba jugando al fútbol, como si nada hubiese sucedido.



En tanto, personal de la Policía Científica secuestró prendas de vestir y ropa de cama que fueron peritadas.



“Potoco”, como se apoda al acusado del abuso, es conocido delincuente de la zona de la Policía con varios antecedentes penales de homicidio, intentos de homicidio, narcotráfico, y delitos contra la propiedad, entre otros.



