A un mes de la final única en La Nueva Olla

Colón no se imagina lo que que generó en Conmebol

El Litoral, gracias al ex jugador sabalero Gonzalo Belloso y al Jefe de prensa Ariel Ramírez, logró lo que nadie: tocar la Copa Sudamericana junto al mismísimo presidente Alejandro Domínguez. "No podemos creer lo que este equipo produce", dicen en Paraguay.

El Litoral en La Nueva Olla, sede de la gran final.



Foto: El Litoral

Por Dario Pignata SEGUIR La idea era estar acá y arrancar la cobertura ünica que sólo el multimedios más importante de Santa Fe, con el empuje de la marca El Litoral, puede generar en los santaresinos. Es que estamos a un mes de la Final Única del 9 de noviembre en esta ya calurosa ciudad, que nos derrite con 28 grados a las 10 de la mañana. Entonces, ese estadio parece una verdadera olla a presión a punto de ebulición futbolera en el corazón del Barrio Obrero. En la capital de la pasión como dicen los cerristas.

En definitiva, Colón navegó 114 años buscando un sueño y El Litoral fue su sombra en 101 de ellos. Es casi lo mismo, como si fueran de la mano. Así fue, desde siempre, con los dos equipos de esta ciudad de Garay. Puede gustar o no. Se puede coincidir o no. Se aplaude tal nota y se insulta tal otra. Pero nadie caminò al lado de los equipos de fútbol de esta ciudad como lo hizo El Litoral.

Es por eso que en estos tiempos de crisis y bolsillos bajo zero, a dieta de calorías, lo del diario junto a todas sus plataformas es un ejemplo increíble. Porque hay que movilizar tres profesionales para esta cobertura multimedia, con producciones especiales que sorprenderán a más de uno con el correr de los días. Y porque así como hoy nos toca con Nacho Espinosa estar acá instalados gracias a la prestigiosa Agencia de Turismo "Tudo Bem" en el Sheraton Asunción Hotel (será desde el 6 de noviembre la lujosa casa de Colón por decisión de la Conmebol), dentro de pocos dìas otro equipo periodístico con Enrique Cruz (h) a la cabeza se irá a Quito para conocer todos los movimientos de Independiente del Valle, el rival de la final en La Nueva Olla. Así, la Final Única tendrá una cobertura única al estilo El Litoral. Tenés que leer Único medio de Santa Fe: El Litoral con la Copa Sudamericana Quien no entienda que Colón empezó a vivir algo histórico de cara a la Emergencia 9/11 es que no entiende nada de este hermoso juego llamado fútbol. Lo que se vive en la previa, con entradas agotadas, hoteles sin lugares y micros desbordados, sacò del eje a todo el mundo. En Santa Fe y en Paraguay también.

El viaje, con Alejandro Caligaris a la cabeza, se hizo tranqui en una diez horas y media. Desde la 168 hasta la ruta costera número 1. Primer parada, obligada, Reconquista, a unas tres horas. La ruta está bien....si se la hace de día mucho mejor. Feito el ingreso a Resistencia y desordenada la entrada a Formosa. Después, todo normal. Los últimos 100 kilómetros a Clorinda, antes del cruce, son de una soledad total. Tenés que leer Único medio de Santa Fe: El Litoral con la Copa Sudamericana El pase fronterizo, del otro lado está Falcon, es simple. Todos colaboran, es mixto entre las dos administraciones: DNI o pasaporte, la cédula del coche, un papelito de ingreso, la famosa tarjeta verde y nada más. Allí conviene comprar, con 100 pesos argentinos, un puñado de guaraníes que llegarán a unos 10.000 guaraníes, con lo cual sirve para el primer y único peaje que cuesta 5.000 del peso paraguayo. La nafta, a medida que se avanza, cuesta un poco más cara, incluso en territorio argentino.

Luego, el "grueso del dinero", conviene generarlo en las casas de cambio de Asunción, donde se puede canjear a 0.99, algo que a favor de los argentinos empezò a repuntar. Un lomo con lechuga, tomate, jamón y queso, más papas fritas y gaseosas, se consigue por 450 pesos argentinos. Nada del otro mundo.

Más allá del rumor que algunos palquistas de Cerro Porteño (cada uno tiene unas 15 butacas) podrían vender ese lote a 1.000 dólares finales, acá no se consigue una entrada ni por arte de magia. Tenés que leer Todos los detalles sobre la "fan fest" para hinchas de Colón e Independiente del Valle Miguel Duarte, dirigente de Cerro Porteño e ingeniero civil que reformó este estadio hace un para de años y logró que sea considerado el mejor del mundo con 45.000 lugares "todos sentados en butacas", fue clarísimo con El Litoral: "Esperábamos con cualquiera de los equipos una final a cancha llena. Pensábamos que pasaba un brasilero. Pero lo que no esperábamos que uno solo equipo compre 25.000 ó 30.000 entradas cuando todavía falta un mes. O que los hoteles, ya desde la semana pasada, no tengan más lugares. Lo que hizo Colón con esta final no lo vimos nunca".

Gonzalo Insaurralde, que con sus maestros de césped encontró nivelar el Cementerio de los Elefantes como canchero en la Copa América del 2011, hoy es el cuidador oficial de la hierba en La Nueva Olla, lugar al que llegó hace tres años. "Yo se que ese día voy a llorar como una criatura. Estoy acá gracias a Colón y se que algún día voy a volver a Colón". El querido "Gonza" se portó de maravillas con El Litoral. Tenés que leer A un mes de la gran final, El Litoral te muestra "La Olla" donde jugará Colón De la Nueva Olla a la sede de la Conmebol, en Luque. Allí, gracias al "Pejerrey" Gonzalo Belloso (ex jugador sabalero y ahora Director de Desarrollo de la Conmebol), El Litoral consiguiò lo que nadie: estar a solas con Alejandro Domínguez, el número uno del fútbol sudamericano. "Acá están las copas en serio, no hay réplica de nada", dice con una sonrisa el titular de la Conmebol.

- "Podemos tocar la Copa..." dispara El Litoral

- "Yo sì, puedo hacer lo que quiera", bromea el presidente Tenés que leer El estadio de Olimpia, "la casa" de Colón durante su estadía en Paraguay Entonces, acepta el desafío: recibe el Libro de los 100 años de El Litoral y otros obsequios del diario. Y sale casi al trote. En realidad, estaban aprobando el presupuesto 2020.

En lo personal, ver las copas originales (Conmebol, Libertadores, Sudamericana, Recopa, Copa América, Copa del Centenario) pone la piel de gallina a cualquiera. Es la historia pura del fútbol de Sudamèrica. Y después el Museo. Y después el hotel temático. Y después todo éso...con la excusa de acompañar el sueño de Colón.

Es el primer envío desde Asunción en esta cobertura multimedia. Más de 15 informes para redes y 10 entrevistas. Todo en un dìa. Desde mañana y hasta el 9 de noviembre vamos a contar miles de anécdotas, historias, noticias. Por eso lo del título de la nota. COLON NO SE IMAGINA LO QUE GENERÓ EN CONMEBOL. Ustedes, hinchas y socios del "Negro" de Santa Fe, tampoco. Se los puedo asegurar.