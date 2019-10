Teatro para el fin de semana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La programación completa con las propuestas que ofrecen las distintas salas de la ciudad desde hoy hasta el domingo.

“Babilonia”

En escena, dos mujeres en medio de una guerra, descubrirán que la única manera de combatir es vivir. Lo que ven sus ojos se parece a lo que vemos a diario en los medios de comunicación y redes sociales: ciudades devastadas y columnas de migrantes buscando un lugar en el mundo. Las interpretaciones están a cargo de Fernanda Yábale y Florencia Minen. Se presenta el viernes, a las 22, en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020).

“200 gramos de mariposas”

Es una comedia de Emilio Ferrero y Héctor García Blanco. Una mujer. Un ex esposo. Una hija. Un esposo. Una suegra. Viviendo todos en el mismo lugar. Un productor que llega a romper con la dinámica de esta familia excéntrica. Un actor fracasado que se siente triunfante. Un marido que hace años no emite palabras. Una adolescente que ya no soporta la disfuncionalidad. Y en medio de todos, una mujer. Andrea tiene un único deseo: que se vayan todos. Dirección: Walter Alemandi. Se presenta el sábado, a las 21.30, en La Abadía (E. Zeballos 3074).

“Furia”

El dúo cómico compuesto por Tato Broda y Nati De Los Santos llega a Santa Fe. Propone un show que se divide en dos partes: stand up tradicional e improvisación. En la primera, los cómicos cuentan qué les da furia. En la segunda, se lee la “furia” del público -anónima-, escrita previamente en papelitos. Allí el stand up se transforma en improvisación. Se presenta hoy, a las 21.30, en Uhlalá (Tucumán 2832).

“Ya es miércoles”

La obra escrita y dirigida por Julieta Vigo, pone en escena el vínculo entre tres hermanas durante los últimos días de la vida de su padre. Estrenada a fines de 2018, el espectáculo ha resultado ganador de las asignaciones Producción Emergente de Escena Santafesina y Presentación Escénica Nacional, del mismo programa. También ganó en la Fiesta Provincial del Teatro 2019. Sube a escena en LOA AGM (25 de Mayo 1867) viernes y sábado a las 21.30.

“Guía semanal de ideas”

La obra de Gastón Díaz proveniente de Entre Ríos se presentará el sábado, a las 21.30, en La 3068. Actúa Candela González Tonón. “¿Es posible vivir enamorado? ¿Podemos vivir con la angustia de la incerteza, estamos listos para ese vértigo?”. Una profesora de literatura tiene una discusión con su pareja y se va de su casa dando un portazo. Es de noche. En un parque se encuentra con King Kong, en una cabina sin teléfono. Representó a Entre Ríos en la Fiesta Nacional de Teatro 2018.

“Pecas”

Marcela Girolimetto, Gerardo Meyer y Fabián Rodríguez interpretan la obra escrita y dirigida por María Rosa Pfeiffer, que podrá verse el sábado a las 21, y el domingo a las 20, en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020). La trama se desarrolla a partir del viaje de una mujer a su pueblo natal por el velorio de un primo, donde se encontrará con otro primo y con quien fuera su primer novio.

“Las Bravas”

Leyla Dussol, Maju Tempe, Dario Gabriel Loza, tres figuras del humor santafesino se unen para hacer, humor y stand up. Será una hora y media de desopilantes sketchs de humor y rutinas de stand up que prometen una noche de risas a pleno. El espectáculo se desarrollará el sábado a las 22 en Uhlalá (Tucumán 2832).

“Sanata 2: un show normal”

El domingo a las 21 se presentará “Sanata 2: un show normal”, segundo espectáculo de Darío Orsi y Mike Chouhy. Será en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo (Junín 2457). Los humoristas despidieron su primer espectáculo, “Sanata”, en septiembre de 2018, luego de dos años en cartel y de haber sido visto por más de 100 mil espectadores.

“eSTAND agrUPados 2019”

Los comediantes santafesinos Patricio Sabbatini, Javier Alonso y Tati Pérez se presentan con un show de stand up donde hablarán de temas tan variados como los actos reflejos, de cuán exagerados somos los argentinos, de la familia y de cómo nos afecta el paso del tiempo, entre otros temas. La cita es el domingo a las 20, en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial (Junín 2457).

Match de Impro Teatral

Se presenta en Uhlalá el domingo 13 de octubre, víspera de feriado, a las 21.30. Un espectáculo donde dos equipos de actores se enfrentan creando escenas desde la nada, en diferentes estilos. Un árbitro selecciona los títulos escritos por el público en papelitos y marcará faltas si es necesario. Luego de cada improvisación el público votará eligiendo el ganador de la noche.

“Los de-monios”

Dentro del ciclo Pasen y vean títeres, el Teatro de Títeres Municipal presenta una nueva función de su obra este sábado a las 11.30. Como ya es habitual, será en el Teatro Municipal (San Martín 2020) con entrada libre y gratuita. La programación de este mes continúa el sábado 19 con una función de “Revuelo en el monte”; y el sábado 26, con “Pepe Marinero”.

“De amores, diablos y flores”

En El Retablo (Moreno 2441) se presentará este sábado desde las 17.30 esta obra de títeres a cargo de El Retablo de las Maravillas. Incluye dos obras de Luis Sánchez Vera: “Por una flor” y “Las aventuras de Juan sin miedo”, bajo dirección de Oscar Caamaño. El viernes a las 21, en la misma sala, el guitarrista Matías Peña y el ensamble vocal Consonando de Paraná se presentarán en el marco del Festival de Músicas Emergentes.