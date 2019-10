Came pidió un salvataje financiero para empresas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dante Sica explicó que se prevén bajas en Ganancias a las Pymes, que ya tienen un régimen tributario específico. Los empresarios pidieron tasas preferenciales en sus créditos y exenciones de IVA y e Ingresos Brutos en las boletas de servicios.

Los empresarios pymes pidieron al gobierno nacional declarar la emergencia para el sector y contemplar un “salvataje financiero” en medio de la crisis económica. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, participó junto a una comitiva de funcionarios del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en el cual presentó una agenda de desarrollo productivo y generación de empleo.



Los directivos de la Came reiteraron el pedido de “tasas diferenciales; líneas de crédito productivas con tasas del 21 %; Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo” y adelantar el cronograma de la aplicación plena de la Ley 27.430 que prevé aplicar cargas sociales diferencias por zona. También pidieron “suspender el impuesto al cheque; eximir a las pymes del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas”, además de la “suspensión del pago de anticipos” del Impuesto a las Ganancias.





El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicó a los miembros del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) las medidas que impulsará el gobierno en el Congreso para el desarrollo productivo y la generación de empleo.





“Argentina es de los pocos países que no tiene un régimen tributario específico para las Pymes. La Ley Pyme tiene como objetivo establecer un esquema distinto, progresivo y diferencial para el sector, que les permita crecer”, dijo Sica en el encuentro, informó el ministerio a través de un comunicado de prensa.





Los puntos principales apuntan a bajar de 35% a 22% el Impuesto a las Ganancias para las pequeñas empresas, las micropymes; reducir a la mitad los impuestos y suavizar la transición de las empresas que pasan del monotributo al régimen general; crear la Cuenta Única Tributaria que permitirá a las empresas pagarle a la Afip con las deudas que la Afip tiene con ellas; y eliminar las contribuciones patronales a los nuevos empleos creados durante 2020 y reducir la carga a la mitad en 2021, sólo para las empresas que aumenten su plantilla de empleados.





Sica destacó además la importancia del trabajo en conjunto, ya que muchos de los ejes principales de los proyectos se venían trabajando con Came y otras cámaras empresarias.





“Tenemos que generar consenso para apoyar estas leyes, porque estamos hablando de temas estructurales”, dijo el funcionario.





El ministro reconoció “las dificultades que están pasando” las pequeñas y medianas empresas, por lo cual les recordó que desde el gobierno pusieron “a disposición todas las herramientas disponibles ante los cambios que no esperábamos”, según un comunicado de la entidad empresaria

Calzados





Sica alentó reuniones sectoriales para aumentar la competitividad, tras reunirse con el sector calzado. El ministro de Producción y Trabajo dijo que “es muy importante mantener un diálogo y una continuidad en el trabajo conjunto con todos los actores, para impulsar la competitividad del sector a nivel local y también para proyectarse a nivel internacional”, sostuvo Sica.





Analizaron la inserción internacional, desarrollo productivo y temas transversales de todos los segmentos (alta gama, casual, seguridad industrial y proveedores) del sector del calzado. Desde diciembre del año pasado, el Ministerio de Producción y Trabajo comenzó a trabajar con el sector en un Plan de Inserción Internacional de la Industria del Calzado, con el objetivo de potenciar exportaciones.





En marzo se realizaron misiones comerciales a Perú y Chile junto a 16 empresas de calzado y marroquinería de alta gama, y en agosto se logró la participación de siete empresas del segmento casual en la feria IFLS (Colombia). Además, por primera vez, 10 firmas estuvieron presentes en septiembre en la feria Micam, en Milán, una de las más importantes de calzado del mundo.