Juan Manuel Leguizamón: "Fueron quince años de vivir el sueño que tuve desde chico"

El sobreviviente de “Los Pumas de Bronce” del recordado Mundial 2007, jugó ante los norteamericanos su partido número 87 con la celeste y blanca. Un ejemplo, dentro y fuera de la cancha, algo confirmado por sus propios compañeros.

El 9 de octubre de 2019 no será un día más en la historia de Los Pumas. Esa jornada quedará en la memoria de todos y, fundamentalmente, en la de Juan Manuel Leguizamón.



El Puma 642 jugó ante Estados Unidos su último partido con la camiseta celeste y blanca y, lógicamente, muchas emociones pasaron por él, y también por sus compañeros.

En la zona mixta luego del encuentro ante los norteamericanos, “Legui” era de los más esperados por todos los medios.

“Es muy difícil de expresar todo lo que sentí, de ponerlo en palabras. Estos últimos cinco días fueron difíciles en el sentido de las emociones, las sensaciones, por la frustración para el equipo de haber quedado eliminado en la fase de grupos. Fue muy difícil porque preparamos mucho este Mundial, es muy frustrante y decepcionante quedarnos afuera, cuando nuestro plan era tener una gran fase de grupos y avanzar. Pero hay que aprender y progresar, y la forma es haciendo autocritica pensando en que hicimos bien y mal, para lograr los objetivos que nos planteamos. No tengo dudas que este equipo seguirá progresando y creciendo, y los próximos cuatro años serán muy buenos y vamos a lograr tener un gran Mundial en Francia”.





Leguizamón continuó analizando lo ocurrido en los cuatro encuentros jugados en Japón. “Hicimos muchas cosas muy bien, pero los partidos duran ochenta minutos, tuvimos lagunas, momentos difíciles: contra Francia en el primer tiempo, contra Tonga el segundo, contra Inglaterra nos pasó lo que nos pasó, una lástima lo de Tomi (Lavanini) porque son cosas que pasan en nuestro deporte que es de contacto, te agachaste un segundo y el tackle que iba al pecho termina siendo arriba, es muy finito, analizaremos, haremos nuestra crítica en estos días para lo que viene. Habrá que prepararse y tener cuatro años espectaculares de crecimiento y disfrutar para tener la chance de ponerse esta camiseta que es lo más gran de que hay, no tengo dudas que van a ser cuatro años muy buenos”.





Toda una historia

“Son muchos quince años, muchas giras. Es muy difícil ele gir un solo momento. Se me vienen a la cabeza los cuatro Mundiales, de una u otra forma, de distintas perspectivas, viéndolo de un lado y de otro. Fueron quince años de vivir el sueño que tuve de muy chico, es fuerte poder expresarlo en palabras. Son emociones difíciles de expresarlas, la vida es así, llegan los momentos que hay que soltar, es duro, pero hay que seguir adelante”, dijo el santiagueño.





Acerca del vestuario posterior al triunfo con Estados Unidos, “Legui” dijo: “Estábamos contentos, pero si bien la frustración de quedar afuera está, hay que pasar la página, jugamos un buen partido de rugby. El equipo se divirtió y disfrutó el partido, lo vivimos muy intensamente, el equipo después de Inglaterra, me regaló días increíbles sabiendo que no iba a jugar más, fue espectacular, me debo al equipo y a mis compañeros, por suerte estaba mi familia y amigos en la tribuna así que inmejorable. En el vestuario nos sacamos fotos, muchos abrazos y muchos sinceros, palabras de amigos, que quedan para mi”.





El futuro





“No lo sé todavía, lo que si no voy a seguir jugando en Los Pumas, pero no lo tengo definido. Sí quiero seguir jugando un poco más profesionalmente, siento que tengo muchas ganas, que estoy bien, un tiiempo más, no mucho. No se preocupen un poco nada más, y pueden estar en desacuerdo (bromeó con la prensa). Quiero sacarme las ganas un poco más y terminar de disfrutar, ya que esta última temporada con Jaguares no la viví como si fuera la última, me permite decir quiero tener una última temporada disfrutando al mil por ciento”.





La siguiente pregunta, era casi obligada respecto a la respuesta anterior. “Me gustaría jugar en Jaguares una temporada más. Puntualmente porque fue donde estuve los últimos cuatro años, que fueron espectaculares. Siempre digo que jugar en Jaguares esos cuatro años pocas veces disfruté jugar tanto al rugby, vivirlo con amigos. No lo tengo definido, veremos qué pasa. Se que las ofertas son escasas a esta altura (risas)”. No cierro ninguna puerta, pero quiero seguir jugando, que me divierta la idea y que pueda disfrutarla porque será la última”.





Respecto a su club de origen, “Legui” fue muy claro: “Jugar en Santiago Lawn Tennis es algo que me vuelve loco pero hoy no entra en la ecuación, estoy viviendo en Buenos Aires con mi familia, es difícil, pero me encantaría.”





Abrazos, palabras, familia, amigos







Con Mario Ledesma y “Corcho” Fernández Lobbe, tuvo dos abrazos especiales. “Son sinceros, de muchas cosas, con cosas que me dijeron que quedarán ahí. Con ambos viví muchos cosas, tuvimos mil charlas. Qué nos dijimos y qué no, son cosas que me guardo. Son dos personas que en los últimos quince o más años estuvieron muy cerca”.

Leguizamón también destacó al resto del plantel. “Todo lo que me dijeron los chicos, fue espectacular, uno siente cariño y apoyo sincero de compañeros, fue muy bueno, las cosas que me dijeron quedan para mí. Juan Hernández me dejó una carta en el vestuario, con palabras espectaculares. Tuvimos muchas charlas en los últimos cuatro días sobre las emociones y cosas profundas, solo contar eso, fueron días increíbles los que me hicieron vivir y que sé que ellos lo hicieron para que 'Legui' tenga una última semana y un partido inmejorable, lo lograron, fue espectacular. La gente en la tribuna, mi familia, mis amigos, mi viejo, mi hermano, mi mujer con mis hijos, esas cosas son impagables”.







La opinión de los compañeros de Legui

Santiago Medrano: “Fue una alegría inmensa estar en este proceso con él. Legui es todo positivo, todo para adelante, todo alegría. Yo era muy chico y lo veía por la tele, y ahora estar jugando con él al lado, es una alegría gigante”.



Bautista Delguy: “Legui es un fenómeno, es un npumero uno. Lo quieren todos en el plantel, todo el tiempo es positivo, juegue o no juegue. Tiene cuatro mundiales y parece que está a la par nuestra, es un tipo humilde y para nosotros los más chicos es un ejemplo bárbaro y debemos tratar de imitarlo de la mejor forma”.



Santiago Carreras: “Es muy especial el 'viejo' como le decimos. Pero la energía que transmite siempre,a dentro, afuera, le toque estar o no, en los entrenamientos. Siempre tira para arriba el grupo, se rinde completamente al equipo y lo pone por sobre todo. Soy un agradecido haber podido compartir cancha con él”.

Joaquín Tuculet: “Cuando arranqué Legui ya estaba, y eso fue hace bastante. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha, es un tipazo. Estando dentro o afuera de los 23, siempre le aporta al equipo, es positivo, es el mejor compañero de todos, un líder. Se merecía mucho más de lo que el equipo hizo por él. Agardecerle por la carrera que tuvo. Desde mi primer día en Los Pumas, me cobijó y me ayudó desde su lugar. Es como un hermano para nosotros”.