https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.10.2019 - Última actualización - 13:15

13:10

El Perrodista Humor: Un bache ilustre El concejal del partido conversador, Abel Hurtado, solicitó declarar “bache ilustre” al pozo gigante que se encuentra en barrio 7 Jeques en la intersección de las calles Juan Domingo Perdón y General Oscar Acol.

El concejal del partido conversador, Abel Hurtado, solicitó declarar “bache ilustre” al pozo gigante que se encuentra en barrio 7 Jeques en la intersección de las calles Juan Domingo Perdón y General Oscar Acol. El hoyo en cuestión tiene 3 gestiones municipales de vida y se ha profundizado de tal manera que permite conectarse directamente con el otro lado del planeta. Hurtado -además- propone iluminar el agujero como se hizo con el Puente Colgante y usarlo como atractivo turístico para que la gente haga una especie de viaje al centro de la tierra. La propuesta fue recibida con bombos y platillos por ediles oficialistas y opositores.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski



King Kong en huelga de hambre

Esta mañana, King Kong -conocido barrabrava moncholero- se trepó a lo más alto del Palacio Municipal Chantafesino y allí se encadenó. De esta manera, inicia una huelga de hambre como protesta: no comerá bananas hasta que no lo pasen a planta permanente. El mono a los gritos señaló: “Tengo una familia que alimentar. Mi mona y mis monitos dependen de mi sueldo. Necesito la obra social. Y no quiero volver a ser un desempleado”. Como no hay plata para el combustible de aviones y helicópteros (¡menos para balas y misiles!), las autoridades policiales barajan la posibilidad de bajar al simio a gomerazos en caso de que fracasen las negociaciones encabezadas por autoridades sindicales y el propio jefe de gobierno.



Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Gobernador busca duplicarse el sueldo

El gobernador de Chucrut planea aumentar 100% su sueldo y el de su gabinete. Por tal motivo, declaró a la prensa: “Con los vaivenes económicos, un funcionario no puede vivir dignamente con lo que recauda de dádivas de empresarios ni con los sobreprecios de la obra pública. ¿Cómo solventar los gastos de la familia si -día por medio- tu esposa o tu secretaria te llama para decirte que aumentó la cuota del colegio privado de los chicos o que este año necesitamos unas vacaciones en el Mediterráneo para revitalizar las parejas? Lo digo por experiencia propia: ¡yo que soy un exitoso abogado que desde que me recibí fui saltando de una banca a otra sin ejercer jamás mi profesión!”

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Arjona: una amenaza para el medio ambiente

INTERPOL emitió un pedido de captura para Ricardo Arjona por considerarlo una suerte de terrorista ambiental. Está acusado de: promover el contrabando de animales por insistir en poner pingüinos en la cama; endulzar el agua del mar y provocar la mortandad de peces; y conseguir la luz del sol a medianoche con lo que casi genera un choque de astros. Para INTERPOL, el accionar del cantautor debe ser “desactivado” antes de que cometa otra irresponsable tontería con el único y mezquino fin de conquistar mujeres. Actualmente, se desconoce el paradero del guatemalteco aunque se sospecha que se haría pasar por un taxista de la ciudad de Jocotenango.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

La estrategia de El Diego

El Diez busca reactivar a Gimnasia para salvarlo del descenso y, por eso, planea recurrir a antiguas recetas que le funcionaron en otras ocasiones. Como El Pájaro está envuelto en líos, planea contratar a sus hijos Charlotte y Alexander: a Alexander lo pondría en el fondo para que despeje córners con su cabeza dura; y, con Charlotte, pretende tener buena delantera, factor distracción y fútbol champagne. Además, Diego quiere, con los mellizos Caniggia, recuperar algo de la mística de los mellizos Schelotto (¡mucho agite!).