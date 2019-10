https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.10.2019

19:22

En todo el país En tres años se pagaron más de 55 millones de pesos en rescates por secuestros

Más de 55 millones de pesos fueron pagados como rescate en 297 casos de secuestros extorsivos cometidos en todo el país entre junio de 2016 y el mismo mes de 2019, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación.



Según el informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) del MPF, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, el total de dinero entregado a las bandas de secuestradores incluye pesos, dólares, euros, pesos chilenos, reales, pero también existieron casos en los que se pagó con electrodomésticos, joyas, gramos de oro y hasta una réplica de una pistola de aire comprimido.



Entre junio de 2016 y junio de 2019 se cometieron en todo el país un total de 432 secuestros extorsivos (con 538 víctimas), siendo el primer semestre de este año el período con menor cantidad: 25 (3 en enero, 7 en febrero, 2 en marzo, 2 en abril, 5 en mayo y 6 en junio).



Mientras que el semestre con la mayor cantidad fue el primero de 2017, con 120.



De acuerdo a la UFESE, del total de casos se pagó rescate en 297 secuestros (69 por ciento), en 114 no se efectuó pago y en 21 no se pudo determinar si se realizó o no.



En cuanto a los rescates pagados se entregaron un total de 55.187.020 pesos, cifra que incluyó 881.878 dólares y 8.015 euros.



Y el año en que más dinero se pagó fue 2017, con 24.687.778 pesos; siendo diciembre el mes con la cifra más alta con 4.545.850 pesos, incluyendo 55.500 dólares.



En tanto, el primer semestre de 2019 fue el período con el monto más bajo: 4.410.565 pesos, dada la marcada disminución de hechos en relación a los años anteriores.



‘(...) la modalidad ha mutado a la del denominado ’secuestros exprés’, donde la víctima permanece privada de su libertad entre una y seis horas, los captores ejercen gran violencia verbal, psicológica y física con sus víctimas, a la que mantienen cautivas en vehículos y negocian los rescates que incluyen dinero y objetos de valor- a través del propio teléfono celular de la persona secuestrada‘, señaló el informe.



El análisis también tuvo en cuenta otras variables como, por ejemplo, la geografía y en ese sentido precisó que ‘la mayoría de los hechos transcurren en una misma región o lugares cercanos y las zonas más calientes de ’secuestros’, ’pagos’ y ’liberación’ son coincidentes o muy similares‘.



Los datos indicaron que en la provincia de Buenos Aires se cometieron 345 hechos (330 en el conurbano), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 66; en Córdoba y Santa Fe 6 en cada una; en Mendoza 3; en Misiones 2; y en Entre Ríos, Formosa, Salta y Tucumán 1 en cada una.



En Gran Buenos Aires sigue siendo la zona más castigada por los secuestros: 158 en el sur (Lomas de Zamora fue el partido con mayor cantidad con 42), la misma cantidad en el oeste (La Matanza llegó a la cifra más alta -37-) y 16 en el norte.



Por todos los hechos a nivel país se detuvieron a 426 personas (405 hombres y 21 mujeres), el 63 por ciento de ellos de entre 26 y 45 años.



Las cifras señalaron también que entre junio de 2016 y junio de 2019, el 57 por ciento de los hechos se cometió entre las 18 y las 0; y que el día de la semana más recurrente fue el jueves, con 82 casos.



Además, en el 64 por ciento de los hechos hubo una sola víctima, mientras que en el resto fueron dos.



A su vez, en la mayoría de los casos (78 por ciento) actuaron de a tres o más secuestradores.



Y, en contrapartida a lo sucedido entre 2018 y la primera mitad de este año, el informe remarcó que el incremento de casos ocurrido entre fines de 2016 y principios de 2017 se debió principalmente al despliegue de dos bandas - ‘Monoblock 19‘ y ‘Tira 49‘- integradas por al menos 12 personas del denominado ‘Fuerte Apache‘ de Tres de Febrero y que cometieron 36 secuestros en el Área Metropolitana.



Por lo que con las detenciones de esta docena de personas, a partir de marzo de 2017, la tendencia de casos fue a la baja.



