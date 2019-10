https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.10.2019 - Última actualización - 10:35

10:34

Junto a tres colegas elegidos por la Cámara Nacional Electoral, estará frente a frente con los seis candidatos a gobernar la Nación. Responsabilidad, compromiso y “una herramienta para fortalecer la democracia”.

Será moderadora del Debate Presidencial Gisela Vallone: de local y haciendo historia Junto a tres colegas elegidos por la Cámara Nacional Electoral, estará frente a frente con los seis candidatos a gobernar la Nación. Responsabilidad, compromiso y “una herramienta para fortalecer la democracia”. Junto a tres colegas elegidos por la Cámara Nacional Electoral, estará frente a frente con los seis candidatos a gobernar la Nación. Responsabilidad, compromiso y “una herramienta para fortalecer la democracia”.

Sin opiniones ni preguntas; sin una sola intervención que incline la balanza hacia uno u otro candidato, ni la posibilidad de ventilar datos de lo que ocurra fuera de cámaras, pero con mucha información, una preparación intensa y un enorme compromiso para asegurar que el acontecimiento institucional y político que se vivirá el domingo próximo con el debate presidencial en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral se ajuste a lo planificado. Así podría sintentizarse el rol de las y los periodistas que tendrán a su cargo moderar la exposición de los seis aspirantes a presidentes de la Nación. Y así lo apuntó la santafesina Gisela Vallone quien será parte del equipo -junto a María Laura Santillán (eltrece), Rodolfo Barili (Telefe) y Guillermo Andino (América TV)-, y dialogó con este diario sobre los pormenores de una jornada histórica.





Allí estarán Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert.





¿Cómo es la preparación para moderar un debate? ¿Hay un protocolo sobre la manera de actuar y los términos a utilizar? Esas fueron algunas consultas que viajaron, vía whatsapp, hasta capital federal donde Vallone conduce de lunes a viernes en la Televisión Pública. Y si los fines de semana vuelve a su casa en Santa Fe, en estos días el regreso será por partida doble, porque además “voy a estar en el patio de la que durante 15 años fue mi casa”, en alusión a LT10, la radio universitaria. Y, habría que agregar, sobre el escenario donde actuó con el coro de su escuela. Pero para llegar a esa parte, habrá que seguir leyendo.







Confidencialidad





Puesta a explicar la tarea para la que fue elegida, dijo que “los moderadores tenemos que cumplir con un protocolo, incluso firmamos un compromiso donde asumimos esa responsabilidad. También nos comprometimos a respetar la confidencialidad de lo que suceda fuera del ámbito de la transmisión televisiva y que pueda alterar de algún modo el desarrollo o el análisis posterior del debate”.





“Nuestro rol va a ser ese: moderar. No podemos preguntar ni alterar el orden de los temas ni de los candidatos”, tal cual fue acordado por los partidos políticos y la Cámara Electoral Nacional “cuyo deber es que se cumpla la ley y lo que establece el reglamento”.





- ¿Cómo te tuviste que preparar para moderar el debate?





- Me preparo siguiendo el desarrollo de la campaña, pero ayuda mucho el trabajo cotidiano del noticiero donde tenemos contacto permanente con la actualidad. Ya recibimos el guión y el sábado vamos a tener un ensayo general en el Paraninfo, donde vamos a contar con más precisiones sobre la transmisión. En mi caso, ayuda que voy a estar en el patio de la que durante 15 años fue mi casa -LT 10, la radio de la Universidad-, aunque el recinto va a estar modificado para la puesta al aire y seguramente lo vamos a ver cambiado.





- ¿Pueden participar de alguna manera?





- No vamos a poder opinar ni preguntar. Eso hay que aclararlo para tranquilidad de los que especulan sobre la posibilidad de que se incline la balanza para uno u otro lado. Había muchos postulantes para conducir el debate, nos toca a nosotros y es una gran responsabilidad. El objetivo es fortalecer la democracia con esta herramienta que costó mucho construir: como periodista creo que debemos valorarla y hacer nuestro aporte para que los ciudadanos se sientan parte y aprovechen la oportunidad para comparar las propuestas de los candidatos.





"Una oportunidad"





- Por si fuera poco, el debate se hace en Santa Fe.





- El plus que tenemos los santafesinos es que se trata de un acontecimiento histórico en lo institucional y político. Es la primera vez que se hace un debate presidencial establecido por ley y fuera de la ciudad de Buenos Aires. Más que nunca debemos sentirnos orgullosos. No tenemos que desaprovechar esta oportunidad de tener a todos los aspirantes a la presidencia en el Paraninfo de la UNL, un recinto que ya hizo historia durante la reforma constitucional del 94 y fue testigo de grandes acontecimientos de nuestra ciudad. Agreguen en esa lista que varias veces actuamos con el coro de la Escuela Almirante Brown de la mano del profesor Héctor Rotger: yo era mezzo y la presentadora del repertorio. Pasaron casi 30 años...ahora vuelvo y esos momentos se me vienen a la cabeza.





- Cuando se supo que ibas a integrar el equipo hubo muchas reacciones de afecto y reconocimiento. ¿Te sorprendió?





- En Buenos Aires y el resto del país mi nombre causó sorpresa porque no estaba en el radar de los “conocidos”. Pero en Santa Fe es distinto y las repercusiones también: es impresionante la cantidad de mensajes y saludos de gente que pasó por mi vida personal y profesional durante todos estos años. Agradecimiento infinito para todos ellos y el desafío de representarlos de la mejor manera posible. Destaco especialmente a mis colegas de los distintos medios que me llamaron y se alegraron conmigo. También agradezco a la TV Pública que me dio la posibilidad de estar al frente del noticiero y de esta manera formar parte del debate, y a la Cámara Electoral Nacional por haberme honrado con esta designación.





- ¿Cuál es la importancia que le atribuís a la posibilidad de conocer las propuestas de los candidatos a través de un debate?





- Espero que todos sepamos valorar lo que significa el debate para la democracia y aprendamos a ser tolerantes con los otros. De eso depende seguir fortaleciendo la democracia y garantizar que todos tengamos acceso a lo que proponen los candidatos. Para eso estamos los moderadores, y vamos a cumplir ese rol con el profesionalismo y la responsabilidad que se nos otorgó y asumimos antes las autoridades electorales.







Equipos





Para moderar el debate presidencial del 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA se designó a María O’Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli. De producirse una segunda vuelta electoral, la fecha para el tercer debate será el 17 de noviembre, también en la sede de Derecho de la UBA, con la moderación a cargo de Viviana Canosa, Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf.