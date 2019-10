Rechazo a las propuestas del peronismo para el campo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Confederaciones Rurales Argentinas emitió un comunicado en el que se expresa preocupación por las medidas que el PJ sugiere a través de un documento a Alberto Fernández en relación al sector agropecuario. Entre ellas: impuestos a Bienes personales y Herencia.

Malos recuerdos. "Son medidas que no solo no dieron resultado, sino que provocaron el efecto adverso", advirtieron los ruralistas

“En las últimas horas han circulado algunas de las propuestas del Frente de Todos, no desmentidas, en relación al sector agropecuario”, comienza el comunicado de CRA en el que se manifiesta preocupación por las medidas “que no solo no dieron resultado, sino que provocaron el efecto adverso”.



Las supuestas propuestas incluyen la aplicación de un impuesto a la Propiedad Inmueble, sumado a una suba extraordinaria de Bienes Personales, potenciar el impuesto a la renta financiera y reemplazar el impuesto al cheque por un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras.



“La historia reciente muestra que con esas medidas, tuvimos la menor cosecha de trigo de la historia; 12 millones de cabezas de bovinos menos; la menor exportación histórica y una destrucción total de las economías regionales, son sólo ejemplos de la destrucción de valor que estas medidas generaron.Todo esto generando menor producción y empleo en todo el país, sin disminuir la pobreza”, apuntó CRA.



“El campo necesita reglas claras, para generar inversiones a lo largo y ancho del país, el desafío argentino es exportar más, generar más divisas, promover productos con valor agregado con miras a ser proveedor de alimentos y productos insertados en el mundo”, continuó el comunicado.

