Viernes 11.10.2019 - Última actualización - 14:19

14:15

Salud

Un botiquín en casa para que las emergencias no te sorprendan

El botiquín es un recurso básico para las personas que atienden, en un primer momento, a alguien que se accidentó. No debe faltar en ningún hogar, sobre todo si hay niños.

Foto: Pablo Aguirre.



Foto: Pablo Aguirre.

Estar frente a situaciones de emergencia por accidentes con lesiones sangrantes, aunque sean las más comunes, es un gran desafío. Por lo general, las personas no saben cómo actuar frente a estas situaciones con heridas que sangran.

Lo primero que recomienda el doctor emergentólogo Silvio Aguilera es llamar inmediatamente al servicio de emergencia si la situación fue grave, tener al alcance un botiquín y actuar en consecuencia . Señala que “los primeros auxilios son una serie de técnicas y procedimientos que se deben tener en cuenta en situaciones de emergencia o cuando una persona enferma o lesionada precisa ayuda”. Y continúa: “La pérdida de sangre indica que hubo una ruptura de uno o varios vasos sanguíneos. Si la lesión es pequeña, se puede controlar la hemorragia fácilmente. Si en cambio el flujo sanguíneo es mayor, es vital actuar con rapidez. En todos los casos, es importante mantener la calma y ejercer presión para detener la hemorragia”.







Heridas sangrantes







¿Cómo se detiene una hemorragia? Luego del llamado a la emergencia y de haber buscado el botiquín de primeros auxilios, quien asista al herido debe localizar el lugar de la hemorragia y presionar con una gasa en la zona. Nunca presionar directamente sobre la herida. Para esto se debe usar la palma de la mano o las yemas de los dedos para hacer presión con firmeza.





¿Qué se debe hacer si la hemorragia no cede? En este caso, agregar más gasa, pero sin retirar la anterior, para así evitar agrandar la lesión y presionar con más firmeza. Es importante tener en cuenta que el hecho de estar perdiendo mucha sangre podría provocar en la víctima un estado de shock (los síntomas pueden ser: debilidad, mareos, desmayos; piel grisácea o pálida, fría y húmeda al tacto) En ocasiones, las personas en shock se encuentran inquietas, confusas o agitadas.





En el caso de que el sangrado se encuentre en una zona visible como las mejillas, los labios o la lengua, presionar en la herida con una gasa o tela limpia aliviará inmediatamente el cuadro.

Si el sangrado ocurre en lugares de difícil acceso -como las zonas más profundas de la boca-, no debe realizarse presión. Colocar a la víctima de costado puede ayudar a que no se ahogue y evita que las vías aéreas se obstruyan. La hemorragia nasal es frecuente en los chicos. Si ello ocurre lo que se recomienda es, con tranquilidad, indicarle que se siente e incline la cabeza levemente hacia adelante. No debe inclinar la cabeza hacia atrás en ningún caso. Con las yemas de los dedos, presionar ambas fosas nasales (nunca sobre el puente de la nariz) durante un instante para detener la hemorragia. No se debe aplicar hielo sobre la frente o la nariz. Si la hemorragia persiste por más de 15 minutos o la víctima presenta dificultades para respirar, llamar inmediatamente al servicio de emergencia.





Las hemorragias pequeñas son fácilmente controlables. Se debe lavar la herida, luego cubrirla con una gasa y presionar para detener la hemorragia. Las cremas antibióticas evitan infecciones y ayudan a la curación. Solo deben usarse en heridas o rasguños superficiales.

Elementos imprescindibles





En un botiquín no debe faltar:

-Agua oxigenada.

-Alcohol en gel.

-Solución fisiológica.

-Iodopovidona.

-Apósitos y gasas.

-Guantes.

-Venda.

-Cinta adhesiva.

