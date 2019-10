https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

DT de la Selección Argentina de básquetbol Sergio Hernández condicionó su continuidad a las elecciones en la Confederación

El entrenador de la Selección Argentina de básquetbol, Sergio Hernández, señaló que no está asegurada su continuidad al frente del elenco nacional, a pesar de que su contrato "se renovó automáticamente hasta Tokio 2020", debido a que en diciembre próximo habrá elecciones en la Confederación Argentina de básquetbol (CABB).

"Si bien mi contrato se renovó automáticamente hasta Tokio 2020 al clasificarnos, no dejo de tener en cuenta que hay elecciones en la CABB y eso podría ser un condicionante para la continuidad. Así que no quiero hablar como seguro entrenador olímpico, porque mucho va a depender de esa elección", indicó.

En una entrevista con el diario Clarín y ante la consulta acerca de qué sería lo que lo dejaría afuera de Tokio 2020, Hernández dijo: "Seguro que iré a los Juegos si gana (Federico) Susbielles, porque fui elegido por él, tenemos una permanente relación, me encanta su gestión y a él le gusta la mía".

En ese sentido añadió: "Pero debo ser respetuoso si gana otra opción a la cual no le caiga bien o puede ser que a mí no me ilusione trabajar con esa gente. No me quiero poner aún en un lugar en el que no estoy ni hablar como el entrenador que irá a Tokio. Todo puede pasar".

"Ojalá Susbielles siga varios años más, porque hizo una gestión espectacular, más allá de que hayamos llegado a la final del mundo. Todo lo que se fue consiguiendo tiene que ver con su gestión y su gente. Y habrá que seguir aprendiendo en el camino", expresó.

