“Thelonius Monk. Straight no chaser” habla de un enigma, que no devela, pero que ilumina con una luz muy potente. Foto: Archivo El Litoral

CONTINÚAN LAS PROYECCIONES Ciclo "el cine y la música"

Este miércoles desde las 20 tendrá continuidad el ciclo “Cine y Música”, que se desarrolla en el Foro Cultural de la UNL, con entrada libre y gratuita. Será con “Thelonius Monk. Straight no chaser”, de Charlotte Zwerin (1988), donde el gran pianista de jazz filmado mejor que a nadie.

Para Federico Monjeau “la película muestra el contraste entre la música de Monk, tan determinada, tan angular, tan punzante, y la especie de nebulosa comunicacional que lo rodea. “Thelonius Monk. Straight no chaser” habla de un enigma, que no devela, pero que ilumina con una luz muy potente. Confieso que nunca había visto a Monk en acción, de esta manera”.

“One plus one/Sympathy for the devil” (1968) es el film elegido para dar continuidad al ciclo, el miércoles 23 de octubre. Se trata de un trabajo donde los integrantes del grupo de rock británico Rollings Stones son filmados por el cineasta Jean-Luc Godard.

“Gimme shelter” (1970), de los hermanos Albert y David Maysles se proyectará el 30 de octubre. Gran parte del trabajo se centra en el Festival de Altamont, realizado en diciembre de 1969, en sus preparativos y en la tragedia que sobrevino cuando los Ángeles del Infierno (banda de motoqueros que los Stones contrataron para la seguridad), apuñalaron a un espectador de apenas 18 años.

Para finalizar “El cine y la música” el miércoles 6 de noviembre se podrá ver “A Hard’s Day Night” (1964), considerada por muchos como la mejor película sobre Los Beatles, en un momento clave de su trayectoria que es cuando comenzaban a convertirse desde Inglaterra en un fenómeno de la música popular.