El acto de apertura se suspendió por las condiciones climáticas, pero siguen los talleres, conversatorios y marchas. Aborto legal, seguro y gratuito, ESI y medidas para erradicar la violencia de género entre los ejes de la masiva convocatoria.

Más de 200 mil participantes, hasta el lunes, en La Plata El Encuentro Nacional de Mujeres debate la inclusión de las disidencias

Lluvia, lluvia y más lluvia. Con este panorama, el acto de apertura del 34 Encuentro Nacional de Mujeres previsto para este sábado a la mañana tuvo que ser suspendido luego de que el Cuerpo de Bomberos constatara que la actividad no podía realizarse en el Playón del Estadio Único de La Plata, la ciudad que será sede, hasta el lunes, de una convocatoria que -esperan- será la más numerosa de su historia.



Más de 200 mil asistentes se dieron cita en la capital de la provincia de Buenos Aires para debatir en los 87 talleres y 10 conversatorios sobre una amplia agenda en la que se destacan la lucha por la implementación del aborto legal, seguro y gratuito; los reclamos para erradicar los distintos tipos de violencias y los femicidios; el análisis del impacto de la crisis económica en las mujeres; la exigencia de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), y este año ampliará el espacio a los pueblos originarios y las disidencias sexuales.



En esa línea, se debatirá, además, el cambio de nombre del ENM que permita que todas las identidades no binarias -trans, travestis y no binarias- y etnias -afro e indígenas- estén incluidas y, de ese modo, se lo denomine “Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries”.



Los talleres, en los que se abordarán cuestiones relacionadas con la comunicación, la política, los gremios, el trabajo, el arte, la salud, la niñez, la sexualidad, la prostitución, la lucha por el cupo trans, entre otros, se desarrollan en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en los colegios universitarios.



En paralelo, se desarrollan de manera simultánea muestras fotográficas, obras de teatro, bandas en vivo, stand up, narraciones orales, y otras 90 actividades culturales entre las que sobresalen el festival de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Seguro, la emblemática “Festitorta”, una intervención artística en la Biblioteca Pública que buscará reflejar el flagelo de los femicidios, y la proyección de un documental realizado por la hija de una víctima de femicidio.



El domingo a las 18.30 será la tradicional marcha de cierre por la ciudad, con un circuito que recorrerá desde las calles 1 y 60, el lugar donde fue vista por última vez Joahana Ramallo -una víctima de trata y femicidio hace 2 años- y concluirá en el playón del Estadio Único. Luego será el turno de la Peña del Encuentro; mientras que el lunes desde las 9 se hará el acto de cierre donde se leerán las conclusiones y se elegirá por medio de una asamblea popular la sede del Encuentro del año que viene.



Tecnología



La app “AUTOCUIDADO 34 Encuentro” incluye recomendaciones, mapas, teléfonos y lugares donde pedir ayuda en caso de alguna situación de riesgo para quienes participan del 34 ENM.

Nueva agenda



Conversatorios sobre ciudades feministas, niñez y de hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura argentina y nuevos temas en talleres, son algunas de la novedades del 34 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que se realiza hasta el lunes en La Plata.



“Por primera vez vamos juntas el encuentro las integrantes de HIJOS de todo el país”, contó Lucía García Itzigsohn, integrante la organización de derechos humanos.



Entre los talleres, se incorporaron los que profundizan el rol de las mujeres en el deporte. Si bien el taller de Mujer y Deporte ha estado presente en otros encuentros, este año tendrá protagonismo -con debates particulares- el fútbol, las artes marciales y las instituciones deportivas.



Además se suma ciberfeminismo y la inclusión digital. La comunicación feminista fue, desde el primer encuentro de 1986, un debate convocante, pero este año habrá una segunda opción para intercambiar experiencias específicas sobre la situación laboral de las trabajadoras de prensa que además realizarán una asamblea el domingo, a las 14, en la plaza San Martín.



El taller de estrategias para que las causas por abusos sexuales no prescriban, es otra área novedosa, al igual que el de protocolos para prevenir y erradicar la violencia de género en instituciones y organizaciones, y el de lenguaje inclusivo.