Las fronteras de la intimidad

Guillermo Francella adaptó y dirigió el texto de Paolo Genovese, con un elenco integrado por Tomás Fonzi, Peto Menahem, Manuela Pal, Carla Pandolfi, Carlos Portaluppi, Raúl Taibo y Magela Zanotta. Se verá el viernes 18 en ATE Casa España. En la previa, Raúl Taibo relató su experiencia de sumarse a este relato de nuestro tiempo.

Un éxito de la porteña avenida Corrientes llega a Santa Fe: se trata de la adaptación realizada por Guillermo Francella sobre el guión de la película de “Perfectos desconocidos” de Paolo Genovese, con dirección del propio Francella. Integran el elenco: Tomás Fonzi, Peto Menahem, Manuela Pal, Carla Pandolfi, Carlos Portaluppi, Raúl Taibo y Magela Zanotta. La función será el viernes 18, desde las 21, en ATE Casa España (Rivadavia 2871).

“Cuatro amigos de toda la vida y sus respectivas parejas organizan una cena.

La dueña de casa propone un juego: que cada uno deje su celular sobre la mesa y todo mensaje o llamada que llegue, sea leído o escuchado por todos, para probar que nadie tiene nada que ocultar. Desde ese momento sorpresas y giros se suceden de manera sostenida. Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada, nada volverá a ser como era, y los amigos descubrirán que en realidad... eran perfectos desconocidos”, dice la sinopsis del espectáculo.

El Litoral dialogó con Taibo para conocer más sobre esta historia de la era digital.

Desafíos

—¿Cómo llegaste a sumarte a este elenco?

—Llegué porque Alejandro Awada se tenía que retirar por temas de salud y me convocaron, ya el año pasado. De una forma rápida, veloz, con mucha asistencia, mucha ayuda, y aquí estamos.

—Hubo que salir al toro y aprender rápido todo.

—Sí, tal cual: fue bastante intenso (risas).

—¿Qué fue lo que te atrajo como para aceptar el desafío?

—Muchas cosas. La obra me encanta, es un texto maravilloso; es un experimento en el que estamos viviendo todos, es muy contemporánea. Nos toca a todos, justamente por tratarse de lo que ocurre cuando la privacidad que uno cree que tienen las comunicaciones se deschavan a la vista de todos. Eso me resultó muy interesante. Me encantó la puesta, el texto, el personaje, los compañeros, todo (risas). La posibilidad de trabajar con Guillermo, con la empresa de Luis Scalella; fue un regalito del cielo para mí.

—Esta obra nació como película, tuvo varias versiones cinematográficas y teatrales en Italia, España, Corea del Sur. Es increíble cómo nos interpela globalmente, en este mundo de las nuevas tecnologías.

—Eso es lo lindo que tiene, por eso es tan lindo verla. Me acuerdo de haberla visto como espectador: es fantástica, porque el experimento es maravilloso, doloroso, gracioso, y te involucrás desde todos lados, porque son cuatro historias diferentes que están interactuando todo el tiempo. Son más, porque son siete los personajes, pero las más importantes son cuatro historias fuertísimas que están permanentemente ocurriendo y trastocándose: está cambiando toda la vida de alguien de improviso. Es muy interesante lo que pasa, a veces de forma incierta, otras veces equívoca. Lo que ocurre es fantástico, para uno como público.

Compañeros

—¿Qué podés contar de tu personaje?

—Rocco es un médico, cirujano plástico, que está casado con Eva, una psicóloga. Tienen una hija que va a cumplir 17 años y está a punto de debutar sexualmente; no se lleva muy bien con la madre, está en un momento en el que Rocco la contiene bastante a su hija, está bastante exultado con ella (risas). Tienen un tema de alejamiento, por características de ellos y por la hija, pero después se descubre que no era por eso.

—¿Quiénes son la esposa y la hija?

—Ahora Carla Pandolfi hace de la esposa, y la hija aparece por un teléfono. No está en escena, pero la voz es de la hija de Guillermo (Johanna Francella).

—En el elenco hay diferentes edades, procedencias, trayectorias artísticas. ¿Cómo fue sumarse a este equipo?

—Hermoso, fue un lujo para mí, de mucha contención, muy amorosos. En aquel entonces éramos otro grupo, porque estaba Gonzalo Heredia, Agustina Cherry y Mercedes Funes. Después se fue reciclando el grupo. En el rol que hacía Gonzalo está Tomás Fonzi, en el que hacía Agustina está Manuela Pal, y en de Mercedes Funes está Carla Pandolfi. Después también tuvimos mucho trabajo y seguimos experimentando entre los compañeros.

—Este grupo de ahora es al que le toca esta gira, y es mucho más intimo compartir una gira que una temporada en Buenos Aires.

—Eso depende de la relación que cada uno tenga con cada quien: puede ser un garrón la gira, un espanto, o puede ser mucho más íntimo, depende de los compañeros. En este caso nos divertimos muchísimo, la estamos pasando realmente bien; las nuevas incorporaciones como Manuela, Carla, y Tomás ni hablar, dan para hacer todas las que nos planteen por delante. La verdad es que nos llevamos muy bien y la pasamos lindo.

De cabeza

—¿Desde dónde construís el vínculo con cada personaje?

—Desde toda mi experiencia, todas mis sensaciones, y desde la necesidad que hay en la obra. En este caso fue totalmente atípico: nunca había hecho un toro, fue atacar la obra: en tres días la obra tenía que ser expuesta nuevamente ante el público. Recibí mucha ayuda de todos; había visto la obra antes, la vi varias veces en un video que me pasaron como para estar más seguro como para entrar en el juego.

Y lo más importante en este caso fue la amistad: ya la amistad que existía entre algunos de nosotros como compañeros los llevó a integrarme a ese grupo como si fuera de toda la vida: eso fue la clave. Todo lo demás lo fui amoldando, copiando, resolviendo como podía para sacarlo adelante. Pero el hilo conductor, el sentimiento, fue la amistad.

—¿Y con Guillermo como director cómo fue el trabajo?

—Fue genial: él también estuvo a full. Él hizo la adaptación de la película para teatro, tiene un conocimiento exquisito del material, y la posibilidad de ayudarme y asistirme con lo que quería. Porque sabe mucho lo que quiere sobre el material, lo que quiere que pase y de la forma en que tiene que pasar. Trabaja muy bien la comedia, los ritmos, y da un gran apoyo: a mí me sirvió muchísimo. Además estaba a disposición todo el tiempo, un fenómeno Guillermo.

Epifanías

—Sos un actor con una gran trayectoria, con toda esa experiencia que decía para volcar en la composición. ¿Cómo se renueva esa energía para seguir teniendo ganas para seguir metiéndose en cada proyecto?

—Lo que pasa es que esto es vocacional: en algún momento de tu vida, de tu recorrido, descubriste que es lo que te encanta hacer, lo que te ayuda para descubrir lo que viniste a descubrir en esta vida. Te ayuda a conocerte, a sociabilizar, a relacionarte y a conocer y aprender.

Es como ir a la montaña: que te llamen y te digan: “Vamos a caminar por aquel lugar; vamos a la aventura, a ver qué nos pasa, caminando por estos senderos”. Es como estar siempre en una aventura nueva; y todos los días además: por más que lo hagas, lo hayas hecho, ya estés más o menos seguro y te salga fácil todos los días es algo nuevo.

Eso es lo rico, y lo que te entusiasma a seguir haciéndolo en definitiva: la posibilidad de estar en ese estado de conciencia todas las noches, con la ayuda de tus amigos y compañeros, y de la gente. Y de una estructura dramática que es fantástica, por lo menos es este caso es alucinante, me encanta como obra.

—Cuando sale todo así está buenísimo.

—Bueno, generalmente sale todo así. Después le pondrás tus juicios y calificaciones, pero siempre está saliendo todo así. Después si te gusta o no te gusta...

—Pueden pasar un montón de cosas en la vida del artista...

—Claro, porque además hay cosas que vas a tener que resolver vos mismo, y esto es lo rico; no solamente como actores, sino como seres humanos.

—En cualquier profesión pasa eso.

—Tal cual.

En la espera

—¿Qué proyectos hay en carpeta?

—Todavía no hay mucho. Está la posibilidad de hacer esta obra en la temporada de verano: lo estamos evaluando, no está confirmado. Eso es lo único que hay en carpeta.

—Lo demás ya saldrá.

—Supongo: después lo sabremos (risas). La cultura y el arte tienen tanto que ver con cómo está el país; ha cambiado mucho todo en estos últimos añitos y la verdad que nos pegó un palazo fuerte, culturalmente hablando.

Localidades

