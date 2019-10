https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.10.2019 - Última actualización - 12:38

12:35

Los dos piensan en repetir las formaciones que vencieron a Godoy Cruz y Colón, respectivamente. Claro que hay algo en lo que no están iguales: la situación apremiante de Gimnasia frente a la tranquilidad total de Unión.

Maradona y Madelón, en la semana más feliz Diego y Leo: "mellizos" a una semana de enfrentarse Los dos piensan en repetir las formaciones que vencieron a Godoy Cruz y Colón, respectivamente. Claro que hay algo en lo que no están iguales: la situación apremiante de Gimnasia frente a la tranquilidad total de Unión. Los dos piensan en repetir las formaciones que vencieron a Godoy Cruz y Colón, respectivamente. Claro que hay algo en lo que no están iguales: la situación apremiante de Gimnasia frente a la tranquilidad total de Unión.

Es cierto que no se pueden comparar los momentos ni tampoco las necesidades de los dos equipos. Unión está bien, sin problemas en la tabla de promedios y habiendo recuperado en buena parte ese terreno perdido en los cuatro partidos que se perdieron en serie. Gimnasia recién pudo ganar por primera vez con Diego el fin de semana en Mendoza y está último en la tabla de promedios. En ese aspecto, no hay punto de comparación. En lo otro sí. Atraviesan ambos equipos su semana más feliz y piensan, los dos entrenadores, Madelón y Maradona, en repetir equipo a pesar de que, sobre todo en el caso de Diego, tiene a dos o tres jugadores recuperados que van a pelear la titularidad, pero quizás para otro partido.



Gimnasia sólo tiene un partido ganado —el del otro día ante los mendocinos— y un empate. Suma 7 derrotas y apenas 4 puntos en esta Superliga. Pero si uno mira la tabla de promedios, la situación es apremiante. Acumula 60 puntos, está último en esa tabla y lo aventaja Aldosivi (divide por dos temporadas), mientras que Rosario Central y Patronato (que hoy estarían jugando un desempate por el tercer descenso), tienen 11 puntos más que el equipo de Maradona. Arriba de estos cuatro equipos, aparecen Banfield con 72 (un punto más que Central y Patronato), Colón con 74 y Newell’s con 73 pero con un partido menos, con lo cuál en la división sobre la cantidad de partidos jugados, se ubica delante de Colón.



Los magros 27 y 29 puntos de las últimas temporadas hicieron mella en Gimnasia, que también tuvo un arranque muy defectuoso en esta temporada, se fue el entrenador que armó el equipo y llegó Maradona para provocar una verdadera revolución, que por ahora se trasluce en expectativa, multitud en las tribunas, mucho marketing pero poca respuesta futbolística y matemática.



Unión, mientras tanto, empezó bien con el empate ante Racing y la victoria ante Defensa y Justicia (los principales animadores del torneo pasado), pero luego vino la serie de cuatro derrotas al hilo que dejó honda preocupación. La recuperación llegó con el empate ante Central pero, sobre todo, con los dos triunfos ante Aldosivi y Colón, en el clásico del domingo pasado que significó el mejor partido de Unión en lo que va de la temporada.



Los 11 puntos que ha logrado el equipo de Madelón, hasta ahora, lo ubican en la decimoquinta posición, algo que no convence ni que colma mínimamente las expectativas, pero no está lejos de los puestos de clasificación para copas, que arranca en el décimo lugar, ocupado por un Newell’s que tiene un partido menos pero que suma 4 puntos más que Unión.



Volviendo al ítem en el que Maradona y Madelón se convierten en “mellizos”, por el lado de Gimnasia todo se encamina a que el equipo tenga la misma formación que le ganó a Godoy Cruz. Por el lado de Unión, el panorama es similar, más allá de que todavía esté faltando una semana de entrenamientos para ambos equipos, pues el partido será el domingo de la semana que viene, a las 13.15 en el Bosque.



Por el lado de Gimnasia, Licht y Mussis están recuperados de sus lesiones y se entrenan normalmente, mientras que Braian Aleman estuvo haciendo trabajos diferenciados y quizás en esta semana que se inicia empiece a trabajar a la par del resto. De todos modos, en el caso de los dos primeros podrían ser tenidos en cuenta para el banco, mientras que el ex Unión es difícil que llegue en condiciones.



En Unión ocurre algo similar con Cavallaro. No llegó ni siquiera para ir al banco en el clásico, pero los días que restan pueden darle chances de hacerlo ante Gimnasia. Luego, el resto del equipo no sufriría modificaciones. Viene de jugar y ganar el clásico con un más que aceptable rendimiento de los jugadores, por lo cuál no se piensa en algún retoque para jugar ante Gimnasia.



Martín Arias; Caire, Guanini, Torsiglieri y Guiffrey; Ayala; Comba, Paradela, García y Tijanovich; Contín (4-1-4-1) fue el esquema y los nombres utilizados por Diego Maradona frente a Godoy Cruz y que se repetirían ante Unión.



Moyano; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Corvalán; Bonifacio (ex Gimnasia), Acevedo, Elías y Carabajal; Bou (también ex Gimnasia) y Mazzola (4-4-2) fueron el esquema y nombres que usó Madelón para ganar el clásico.

La primera vez de Diego contra Unión

Si bien Maradona debutó en octubre de 1976, hubo que esperar hasta noviembre de 1977 para que se produzca el primer enfrentamiento de él contra Unión. Fue en el Nacional, en Santa Fe, en un partido que se jugó el 23 de noviembre de ese año y que Unión venció a Argentinos Juniors por 3 a 1.



Ese día, Unión alistó a Pumpido; Hugo López, Mazzoni, Merlo y Bottaniz; Trullet, Telch y Saggioratto; Arroyo, D’Alessandro y Marasco. Luego ingresaron Alí por Arroyo y Bianchini por Saggioratto.



Por su parte, Argentinos lo hizo con Munutti; Carrizo, Lizondo, Gette y Minutti; Fren, Agresta y Di Donatto; Jorge López, Maradona y Paternó. Después entró Giordano por Di Donatto.



Los goles fueron marcados por Telch, Carrizo en contra y Marasco para Unión, mientras que Maradona, de penal, convirtió el de Argentinos Juniors.



La particularidad es que el día que se jugó el partido (fue un miércoles nocturno) se produjo el sismo de San Juan, que dejó muchísimos muertos y heridos.

Nunca como DT

La particularidad es que esta será la primera vez que Unión se medirá ante un equipo dirigido por Diego Armando Maradona.



Es que, en el país, Maradona dirigió a Mandiyú y a Racing, pero nunca le tocó enfrentar a Unión. Es que en 1994 fue el año en que dirigió al equipo correntino y al año siguiente —tiempos en los que duró su suspensión por doping en el Mundial de Estados Unidos— fue técnico de Racing. En esos años, Unión estaba en la segunda categoría del fútbol argentino.

¿Rumores de retorno?

Se comenta que tanto Mauricio Martínez, en Racing y ya repuesto de la lesión e Ignacio Malcorra, hoy en Pumas de México, habrían manifestado abiertamente sus deseos de regresar a Unión.



En el caso de Malcorra, viene teniendo buenas temporadas y se hace más difícil. En el de Martínez, tanto en la temporada pasada por la lesión y en esta, no ha podido disputar ni un solo partido.