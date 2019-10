Eliud Kipchoge bajó las 2 horas en el Maratón

Está claro que más allá de las consideraciones que serán precisadas en la nota, nadie debe dudar que el 12 de octubre de 2019 será una fecha indeleble para la historia: no solo del atletismo mundial, sino también del deporte universal.



Es que el fondista keniata Eliud Kipchoge logró la hazaña de bajar las 2 horas en los 42 kilómetros 195 metros; es decir, la distancia oficial del Maratón (única que oficialmente debe denominarse como tal).



Fue en el Prater de Viena, donde el africano campeón olímpico y recordman mundial estableció 1 hora 59 minutos 40 segundos 2 décimas: la mejor marca de la historia en la prueba. Sin embargo, por poseer condiciones especiales, la competición y obviamente el registro no serán homologados por la IAAF.

